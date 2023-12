L’Inter corre, la Juve gattona. Milan e Napoli a passo di gambero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Meno male che c’è questo Gatti, che tre anni fa giocava in C con la Pro Patria, e che adesso è riuscito nella non banale impresa di far apprezzare il gioco “cinico e operaio” di Allegri, tecnico vituperato dagli esteti fino a poche settimane fa e ora riammesso nel ristretto cenacolo dei santoni della panchina (almeno finchè vince…)

Meno male che c’è Gatti perchè in questo calcio super tecnologico, sempre in cerca di nuovi investitori o di altri sceicchi per colmare i suoi infiniti buchi, c’è anche spazio per una storia bella, quasi una favola, da raccontare ai bambini che vogliono diventare calciatori: c’era una volta un ragazzo, ora conosciuto da tutti, che mentre giocava nei dimenticati campi della promozione lavorava anche come muratore. Gioco e mattoni, mattoni e gioco. E alla sera a letto presto. Un ragazzo che non ha mai smesso di credere nella sua passione. Un mito all’incontrario, insomma. Perchè uno così determinato al giorno d’oggi non lo si trova tanto facilmente. Sacrifici? Non diventar subito famoso? Rinunciare all’aperitivo con gli amici? Ma sei impazzito? Una scelta poco fashion, da pochi like su Istagram. Un po’ come Sinner o i nuovi campioni del tennis. Bravi ragazzi, molto concreti e poco narcisi. Nel tennis, o in altri sport di fatica, ci può stare, ma nel calcio dei fenomeni, no: uno come Gatti è un esempio quasi pericoloso. Uno che non tira fuori la lingua o non va fuori di testa dopo un gol. Uno che esulta, certo, si abbraccia coi compagni, certo, ma senza quei gesti da sconvolto tanto in voga tra i nostri calciatori. Insomma, un tipo proprio strano questo Gatti. Talmente strano da fare un miracolo: resuscitare la Juve.

Sorpassi e contro sorpassi

Chi non ha bisogno di miracoli è invece la capolista, l’Inter. Perfino sfrontata, esagerata. Appena la Juve accenna a un sorpasso, subito risponde con un contro sorpasso che non lascia scampo. Come Valentino Rossi con Max Biaggi in Sud Africa nel 2004. Dove vuoi andare? Pussa via, sembra dire la banda di Inzaghi, mai così perentoria come in questi ultimi mesi . Dopo 15 partite i suoi inseguitori si sgranano come quando Pogacar va in fuga. In scia resta solo Allegri, mentre il contestato Pioli, dopo il nuovo scivolone con l’Atalanta, precipita a nove punti. Non parliamo del Napoli ormai diventato una cooperativa di beneficenza che regala punti a chi ne ha bisogno. L’aria di Natale lo rende più buono. Arriva l’Inter al Maradona? Bene, aiutiamola a fare bella figura. Giochiamo a Torino con la Juve? Ottimo, diamole un aiutino: perchè colpirla cinicamente con Kvaratskhelia solo davanti a Szczesny? E perchè non dare a quel bravo ragazzo di Gatti lo spunto per un nuovo capitolo della sua favola?

Bravi questi napoletani, sempre pronti a dare una mano. Al prossimo. Come dice il proverbio, meglio dare che ricevere. E infatti dalle facce di Mazzarri e De Laurentiis traspare la serenità dei giusti che aspettano le festività natalizie. Se fosse a Milano, Mazzarri non vedrebbe neppure il panettone. Ma a Napoli se la può cavare con una pastiera o qualche struffolo.

Aria di repulisti al Milan

Tornando all’Inter, con l’Udinese in sette minuti ha segnato tre gol lasciandolo imbambolati i friulani che, ancora adesso, si chiedono contro quale tir siano andati a sbattere. Nella ripresa, giusto per il colpo di grazia, Lautaro ha firmato il poker realizzando il 14esimo centro in questo campionato. L’Inter non ti fa respirare, ti aggredisce in alto per poi colpire come un killer seriale. Gioca a memoria con la spavalderia dei ragazzini che si divertono all’oratorio. E ognuno riesce a dare il meglio. Non c’è solo Lautaro, ma anche Barella, Dimarco, Thuram e Calhanoglu, ormai diventato un solido punto di riferimento. I risultati non solo la premiano in classifica, ma danno all’Inter quella famosa autostima che permette di superare ogni ostacolo. Domani dovrà già incontrarsi con la Real Sociedad per il primato nel girone di Champions, mentre domenica se la vedrà con la Lazio, sempre pericolosa per Inzaghi, ma non per l’Inter di questi tempi.