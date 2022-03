L’Inter in extremis pareggia a Torino. Arbitro e var sotto accusa. Il Milan allunga

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una cosa è sicura: c'è qualcosa che non va. Settimana difficile per l'Inter. Molto difficile. Dopo l'eliminazione infrasettimanale dalla Champions anche la domenica si chiude in tristezza con un pareggio (1-1) strappato con le unghie e coi denti (Sanchez al 93°) quando ormai i granata stavano pregustando una vittoria che sostanzialmente avrebbero meritato.

Meglio un pareggino di una sconfitta, certo, ma ora il Milan (63) allunga a più quattro. E quindi, se anche l'Inter (59) vincesse il famoso recupero col Bologna (quando si farà? Qualcuno ormai invoca l'intervento di Mattarella), i rossoneri resterebbero comunque al comando della classifica. Per un punto, certo. Ma è un punto che, anche psicologicamente, pesa come una montagna. Sia perchè il Napoli, rigenerato dalla trasferta di Verona (1-2), le strappa il secondo posto a quota 60, sia perchè più indietro la Juventus, come la muta dei cani con la volpe, la incalza sempre più da vicino. Ora la Juve é quarta a solo due lunghezze dall'Inter. Vero che ai nerazzurri manca sempre una partita, ma se nel recupero giocassero come hanno fatto col Torino, rischierebbero lo schianto anche col Bologna. Si vedrà, certo.

Rigore non dato a Belotti. Che abbaglio!

Ma intanto da Torino la squadra di Inzaghi torna a Milano con la testa piena di cattivi pensieri. Non ultimo che, se ha salvato la pelle, deve anche ringraziare l'arbitro Guida che al 36' del primo tempo, quando il Torino era in vantaggio per un gol di Bremer, non ha punito col rigore un evidente fallo di Ranocchia su Belotti. Un errore clamoroso, ampiamente rivisto da tutti al replay, che per un altro cortocircuito quasi inspiegabile non è stato corretto dal Var. Al monitor c'era il signor Massa che però, pur parlando con Guida, non ha segnalato il palese errore al collega. Un dialogo tra sordi e ciechi, verrebbe da dire. Con conseguente scorno dei granata che, nel dopo partita, hanno vivacemente protestato per il grossolano errore. La domanda che tutti si fanno è naturalmente la solita che ci poniamo da qualche anno. Ma a cosa serve il Var se non interviene quando l'arbitro in campo prende una simile cantonata?

E l'arbitro stesso, visto che non è Dio in Terra, non sarebbe il caso che, con un pizzico di umiltà, chiedesse di poter rivedere l'episodio in modo da decidere con maggiore lucidità? Domande che non trovano risposta. Qualcuno dice che c'è un regolamento. Anzi che c'è un protocollo. Bene, se non funziona allora cambiamolo, questo protocollo. Ma siamo pur sempre in Italia, quindi come per la manutenzione delle autostrade liguri, ci vorranno almeno cinque anni.

Tornando all'Inter, qualcosa davvero non va. Suona un allarme. Al di là della bravura dei granata nell'aggredire, e dell'assenza a centrocampo di Brozovic (malamente sostituito da Vecino), i nerazzurri hanno proprio giocato male. E pur arrivando vicino al gol (da matita rossa due clamorose occasioni sprecate da Dzeko), hanno sempre subito l'iniziativa del Torino. Unica motivo di consolazione, la rabbiosa ostinazione nel cercare il pareggio. Un buon segnale per dire che non tutto è perduto.