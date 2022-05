L’Inter vince a Cagliari (3-1). Ma il Milan (2-0 sull’Atalanta) è a un punto dallo scudetto

Il più sorprendente è proprio Pozzovivo, lo scalatore di Policoro. Questo ragazzo, chiamiamolo così anche se di un'altra èra geologica, in una tappa da montagne russe è arrivato sesto, appena dietro ai favoriti.

Non per fare i retrò, ma Pozzovivo, che ha in corpo per fratture più placche metalliche di Cyborg, e una testa che gira niente male (è laureato in economia aziendale) è uno di quei lucani di buona volontà di cui dobbiamo essere orgogliosi e indicare a modello ai tanti ragazzotti (anche del gruppo) sempre con la scusa buona per non mettersi in gioco. Sdraiati a prescindere.

Uno di questi è proprio quel Giulio Ciccone, di anni 27, abruzzese di Brecciarola), molto atteso, (in tutti i sensi) al Block Haus dai suoi tifosi. La giornata storta può capitare a tutti, per carità, però ci sono giorni in cui la giornata storta bisogna farsela andare dritta. E invece il buon Ciccone, è arrivato quando ormai stavano togliendo le transenne. Applausi invece a Nibali, sempre con i migliori. Ovvio che al posto dei nonni, ci piacerebbe parlare dei nipoti. Ma questo è quanto ci passa il convento del nostro ciclismo.

Un altro in gamba è la maglia rosa, Juan Pedro Lopez. Nella salita finale, per un tamponamento collettivo, è dovuto scendere di bicicletta proprio sul più bello. I big se la sono filata, ma lo spagnolo, 24 anni e un cuore grande così, nonostante il vento contrario, è riuscito a salvare per pochi secondi la maglia rosa. “Ci tenevo” ha detto Juan Pedro con la sua tenera aria da boy scout perchè nel giorno di riposo (questo lunedi) me la voglio godere”.

Simon Yates, protagonista nella crono ungherese, è invece saltato chiudendo con un distacco da maglia nera. E' la seconda volta che l'inglese ci illude (al Giro del 2018) e poi va a picco. “Ho patito il caldo e la botta al ginocchio”, ha detto Yates Non ci sono più gli inglesi di una volta.