L’Inter vince facile e viaggia (in discesa) verso il titolo di campione d’inverno

Missione compiuta. Nel modo più perentorio l’Inter, asfaltando il Cagliari (4-0), conquista per la prima volta la vetta del campionato. Un obiettivo realizzato in scioltezza con una doppietta di Lautaro (che sbaglia anche un rigore) e due perle di Sanchez e Calhanoglu. Minimo sforzo, massimo risultato, grazie anche alla frenata del Milan con l’Udinese (1-1) e al sorprendente tonfo casalingo del Napoli con l’Empoli (0-1). Solo l’Atalanta, vittoriosa in rimonta a Verona (1-2) e ora terza davanti ai partenopei, guasta la festa ai nerazzurri di Milano che adesso, complice un calendario favorevole, puntano al titolo d'inverno.

Inter verso il titolo d’inverno

Una mèta alla portata, vists la facilità realizzativa della squadra di Inzaghi alla sua quinta vittoria consecutiva. Se l’Inter va a tutto vapore, non altrettanto si può dire del Milan che in un mese ha lasciato otto punti ai cugini, ora davanti di una lunghezza a quota 40. Al prossimo turno i rossoneri si incrociano col Napoli. Una sfida tra due squadre traballanti che dovrebbe favorire ancora l’Inter impegnata, si fa per dire, con la Salernitana. Dietro il divario si allunga. La Lazio del professor Sarri ha deragliato nuovamente a casa del Sassuolo, perdendo per 2-1. Punita nella ripresa da Berardi e Raspadori, quella dei biancocelesti è un’altra sconfitta che non fa neppure notizia. Un po’ come il pareggio della Juventus a Venezia. Madama ormai è così: inconsistente e poco continua. Con il suo unico leader, Dybala, fragile come la sua squadra.

La valanga rosa

Ormai lo ragazze dello sci non le ferma più nessuno. E prolungano anche nell’inverno la bella estate dello sport italiano. La più incontenibile è Federica Brignone che con il successo nel SuperG di Saint Moritz entra di forza nella storia dello sci femminile superando, con 17 vittorie, la mitica Deborah Compagnoni. Federica è la stella più luminosa, ma dietro di lei ormai c’è la fila: Elena Curtoni è arrivata seconda, Sofia Gaggia sesta, Marta Bassino ottava e Francesca Marsiglia segue al nono posto. Ma altre azzurre incalzano. Mai il nostro sci femminile ha raggiunto una tale continuità di risultati. Ne parliamo, ma spesso poi ce lo dimentichiamo. È un grande momento per lo sport italiano, godiamocelo e continuiamo a investire in questa meglio gioventù che troppo volte etichettiamo come sdraiata e senza passioni.

Formula 1, cuore e batticuore

All’ultimo giro dell’ultima corsa. Lo ricorderemo per un bel pezzo questo Gran Premio di Abu Dhabi. Che cosa si può voler di più da una gara di Formula 1 che ti inchioda al televisore fino all’ultimo secondo? Nulla, non si può chiedere nulla. Solo ringraziare sperando che, prima o poi, per qualche speciale allineamento astrale, il miracolo si ripeta. E che si perpetui all’infinito anche questo magnifico dualismo, tra Lewis e Max, tra il britannico di ghiaccio e l’olandese volante, che tanto bene ha fatto a questo sport e a tutti i suoi appassionati.

La classe di Lewis

Certo, Hamilton che si vede sgusciare dal volante l’ottavo titolo mondiale a poche curve dal traguardo ne deve aver lanciate di maledizioni ai direttori di gara. Ma che far play dopo la corsa! Tanto di cappello: senza battere ciglio, nonostante la botta ancora fresca, il britannico è subito andato complimentarsi con Verstappen, magnifico pilota con un grande futuro davanti, ma anche una teppa di prim’ordine che non vorremmo mai avere dietro in autostrada che ci lampeggia per superarci. Che poi Max sia stato bravo ad approfittare dell’ultima chance offerta dall’incidente di quel guastafeste di Lafite, schiantatosi a cinque giri dalla fine con la sua Wlliams, è fuor di dubbio.