L’interazione con un robot ci può spingere a dare il meglio di noi stessi

Delle macchine sappiamo cosa vedono, sappiamo cosa sentono, sappiamo cosa fanno. Da oggi vorremmo sapere cosa provano. No, non è vero. Ma è solo questione di tempo, così qualcuno sostiene. Ma da oggi, questo sì, abbiamo seriamente cominciato a studiare cosa proviamo noi per loro. Cosa succede infatti quando un robot e un umano interagiscono guardandosi l’un l’altro? I ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia hanno studiato se lo sguardo di un robot umanoide influenza il modo in cui le persone ragionano in un contesto in cui devono assumersi responsabilità.

Quello che hanno scoperto è che uno sguardo reciproco con un robot influenza l’attività neurale umana, incidendo sui processi decisionali, in particolare ritardandoli. Quindi, uno sguardo robot porta gli umani a percepirlo come segnale sociale. Questi risultati hanno forti implicazioni per i contesti in cui gli umanoidi possono essere colleghi di lavoro, supporto clinico o assistenti domestici.

Lo studio, pubblicato su Science Robotics, è stato concepito nell’ambito di un più ampio progetto finanziato dal Consiglio europeo della ricerca su questi temi. Più che affermare che i robot ci osservano, è corretto dire che noi osserviamo loro mentre ci osservano creando così un circolo ermeneutico ed epistemologico davvero interessante.

Quali considerazioni dedurne? Solitamente l’attenzione dei commentatori è focalizzata sui possibili danni e relative responsabilità generati dalle tecnologie emergenti, lasciando alla creatività dei ricercatori e dell’impresa, per così dire, la parte propositiva. In altri termini il mondo guarda e critica in attesa che l’accademia e l’industria propongano. Il legislatore mette vincoli, l’imprenditore va oltre.

Noi invece vorremmo coltivare una diversa prospettiva, quella antronomica, che ci spinge in diversa direzione. In un tempo in cui la velocità dell’innovazione sovrasta di gran lunga la nostra capacità a lungo raggio di vedere gli esiti e i difetti della tecnologia, pare più promettente al posto di sanzionare, orientare prima, fornire una visione e un orizzonte, umano, verso cui progredire. Lo studio genovese scientificamente fonda l’intuizione per cui la macchina condiziona il nostro sguardo. Perché dunque non approfittarne e conferire uno scopo educativo alla macchina stessa, senza preoccuparci solo e sempre della libertà di autodeterminazione della persona?