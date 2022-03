L’interazione uomo-macchina trasforma il procurement

Il primo, come spiegano gli esperti di SDA Bocconi, riguarda l’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale per recuperare efficienza e liberare le persone dalle attività a minor valore aggiunto; il secondo, invece, punta a un aumento dell’efficacia delle decisioni di acquisto, con l’obiettivo di maggiore velocità, miglior governo dei rischi e migliore gestione dei processi amministrativi, benefici in fatto di riduzione dei costi.

Il dato di sintesi forse più importante appare comunque un altro, e nella fattispecie il livello di “gradimento” dei Cpo per i risultati ottenuti; per il 51% dei manager intervistati, infatti, questi si possono considerare allineati alle aspettative di partenza mentre in un caso su dieci sono andati anche oltre, confermando non solo il livello di maturità raggiunto dalle soluzioni basate sugli algoritmi, ma anche la loro efficacia nell'affiancare e integrare il lavoro dei buyer.

Guardando al futuro, il gruppo di ricerca ha individuato due direttrici di investimento, correlate alle aziende ancora non impegnate in progetti di AI e a quelle già attive con progetti in corso di implementazione o già implementati. Per le prime, il consiglio è quello di lavorare sulle strategie e sulla cultura aziendale al fine di ottenere una maggiore apertura alle tecnologie stesse, puntando su una leadership più proattiva verso le collaborazioni esterne. Le seconde, invece, sono chiamate a sviluppare piani di formazione delle persone per rafforzare le competenze acquisite e attrarre nuove skill qualificate, anche attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con soggetti esterni.

La sensazione comune a molti Cpo, in conclusione, vede per i prossimi anni uno spostamento dell’applicazione dell’AI su fasi del processo di acquisto rilevanti e complesse come “Budget Planning & Savings Tracking”, “Risk Management” e “Collaborative Planning & Forecasting”. Rispetto a un presente in cui i Cpo si stanno sempre più concentrando sull’adozione di tecnologie intelligenti per aumentare la produttività e visibilità end-to-end delle supply chain e sfruttare il valore dei dati, insomma, i responsabili degli acquisti chiederanno agli algoritmi e alle chatbot di raccogliere e di elaborare i dati generati internamente con le informazioni e gli scenari provenienti dai partner della supply chain e dall’ambiente esterno.