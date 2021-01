L’interesse legale fa impazzire rendite e usufrutti

L'USUFRUTTO A TEMPO DETERMINATO Loading...

I rimedi

Nessuno ha mai posto rimedio a questa stortura, nonostante sia stata da tempo denunciata (si veda il Sole 24 Ore del 3 gennaio 2017 e del 30 dicembre 2017). Non sarebbe difficile. Infatti, il “prospetto” è fondato sull’ottimistico presupposto che un 60enne abbia una speranza di vita di 40 anni. Pur non contestando questo dato di partenza, se comunque si attualizza una somma di 24mila euro che sarebbe da pagare per 40 anni, utilizzando il tasso dello 0,01%, si ottiene, grosso modo, un valore di 938mila euro (una più realistica speranza di vita pari a 30 anni, abbasserebbe l’imponibile a circa 719mila euro). Ebbene, pagare l’aliquota del 3 o dell’8% su un importo di 938mila euro (o 719mila) anziché su 144milioni appare un risultato senz’altro più plausibile.

Come ottenerlo? Il tenore letterale delle predette norme che disciplinano il calcolo del valore della rendita vitalizia non sembra lasciare alcuno spazio di manovra al contribuente. Altro non resta, dunque, che dichiarare un valore diverso e aspettarsi un accertamento. Nel relativo giudizio si potrà invocare la incostituzionalità della normativa in commento, per lesione del principio di capacità contributiva; oppure si potrà chiedere al giudice di disapplicare, per illogicità, arbitrarietà e abnormità, il decreto ministeriale che contiene il prospetto dei coefficienti di calcolo della rendita vitalizia.