L’internazionalizzazione delle imprese italiane vale oltre mille miliardi all’anno

Ma quante sono le aziende internazionalizzate? Come abbiamo visto, sono quasi 25mila le controllate italiane all'estero. Quanto all'export, secondo l'Annuario, oltre 136mila operatori economici hanno effettuato vendite di beni all'estero nel 2021. Erano 127.265 nel 2020, quindi l'aumento di aziende esportatrici è di tutto rilievo. La loro distribuzione per valore delle vendite conferma la presenza di un esteso segmento di micro esportatori: 77.885 operatori presentano un ammontare di fatturato all'esportazione molto limitato (fino a 75mila euro) e sono in crescita del 10,3% sull'anno precedente.

Come rimarca nelle sue analisi Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison e docente all’Università Cattolica di Milano, proprio le Pmi sono un pilastro dei primati mondiali del made in Italy. In particolare, le microimprese (con meno di 20 addetti) manifatturiere sono quasi 40mila: una cifra notevole. Fortis rileva spesso che il mondo ce le invidia, in particolare adesso. Proprio ora che si è sfilacciata la supply chain mondiale, per le tensioni con la Cina e il Covid, queste Pmi giocano un ruolo fondamentale in termini di supporto alle filiere produttrici dei distretti industriali. Tanto che Fortis scrive che al made in Italy il piccolo non fa male, anche perché le microimprese e le piccole imprese sono pienamente integrate in un ampio sistema di medie, medio-grandi e grandi imprese molto efficienti e competitive.

Fin qui l'analisi del 2021. E come sta andando il 2022 per le nostre imprese internazionalizzate? Bene, nonostante tutte le difficoltà. Nei primi cinque mesi del 2022, le esportazioni sono cresciute del 22,6%. Come rileva Fortis, l'economia italiana appare più resiliente del previsto anche in questo nuovo contesto di turbolenze globali, con i prezzi dell'energia e delle materie prime alle stelle, i traffici internazionali delle merci difficoltosi, le carenze nelle forniture di componenti e semilavorati conseguenti allo sfilacciamento delle filiere globali, la guerra in Ucraina e le restrizioni per il Covid-19 in Cina. E buona parte di questo successo è ascrivibile alle imprese internazionalizzate, cui Il Sole 24 Ore e Statista dedicano il ranking Campioni dell'export (con autocandidature accettate fino al 23 settembre e iscrizioni online (www.statista.com/page/campioni-export).