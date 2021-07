L’internet più veloce, a prezzi ridotti: si può, ecco le offerte migliori

3' di lettura

Per internet non vogliamo compromessi. Ci serve la migliore velocità possibile. Del resto, ormai molte delle attività prima fisiche o su reti tradizionali si stanno spostando online. E sarà sempre più così: il Covid ha dato la volata a una tendenza che è qui per restare, come sottolineano diversi studi ed evidenze internazionali: il lavoro sarà ibrido, forse anche la didattica (certo, nelle università); il calcio su internet sarà una costante. Per non parlare dei videogiochi che ormai sono abitualmente online (multiplayer).

Allora se siamo in quella crescente fetta di fortunati – circa un italiano su quattro, secondo ultime rilevazioni Agcom – coperto dalla fibra ottica completa, non dobbiamo avere dubbi. Scegliamo una delle migliori offerte disponibili, che per altro ormai hanno prezzi accettabili: persino sotto i 20 euro in promozione e sotto i 30 come tariffa standard.

Una selezione di offerte

Ed è davvero un buon momento per studiare le offerte perché ci sono le promozioni estive. Ad esempio, ora una delle offerte di gran lunga più economiche è Fastweb Nexxt Casa, a 19,95 euro al mese per un anno (per chi si abbona entro il 15 luglio), poi 27,95 euro al mese. L'offerta va bene per chi non telefona (o riceve soltanto) su linea fissa, perché ha chiamate a consumo (15 cent al minuto).

Per il resto è una delle poche a dare la velocità massima possibile sullo standard tecnologico Gpon (ora usato su reti fibra ottica nelle case): 2,5 Gigabit al secondo in download, 300 Mbps in upload.In più – come tutte le ultime offerte Fastweb – non ci sono altri costi. Attivazione e modem gratis. Nessun costo di disdetta anticipata (solo quello di disdetta base, che si applica sempre a tutte le offerte di tutti gli operatori e pari o inferiore a un canone mensile). In più chiamate verso fissi e mobili incluse, illimitate. È l'offerta più indicata per chi ha bisogno di telefonare alla vecchia maniera.

Stessa Velocità per Vodafone Internet Casa, ma prezzo fisso a 25,90 euro al mese; valido solo per chi si abbona online entro il 12 luglio. Anche Vodafone non fa pagare modem, attivazione, disdetta anticipata.Tim è su una fascia più alta ora, 29,90 euro al mese, e si ferma a 1 Gigabit (100 Mbps in upload); chiamate illimitate per chi si abbona online. Modem gratuito, mentre l'attivazione si paga solo se si disdice prima dei 24 mesi (10 euro al mese per un totale di 240 euro).

Chi è abbonato a Sky satellite dovrebbe prendere in considerazione Sky WiFi Fibra 100%, a 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese; velocità ferma a 1 Gigabit, attivazione 29 euro, modem gratis. Si ferma a 1 Gigabit e le chiamate sono a consumo (19 cent alla risposta, il resto gratis). Tiscali è tra i più economici, con 19,95 euro al mese per il primo anno poi 27,95. Come Fastweb, insomma. Ma si ferma a 1 Gigabit e ha chiamate al costo di 5 cent al minuto. Attivazione e modem gratis.Stessa velocità per Wind 3, a 24,99 euro al mese fisso, il che la rende una delle offerte più economiche. Delle chiamate paghiamo solo lo scatto alla risposta (23 cent).