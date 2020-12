L’Interporto di Bari verso il raddoppio Investimenti da 150 milioni per avviare nel 2021 la fase due del polo logistico. L'area è nel mirino di Sixth Street, ex divisione del colosso americano Tpg di Paola Dezza

(chungking - stock.adobe.com)

L’età d’oro della logistica, iniziata qualche anno fa con il boom degli acquisti online, continua e prolifera anche grazie alla spinta dei più o meno severi lockdown indotti dalla pandemia da Covid-19. In questo contesto si inserisce l’ampliamento dell’Interporto di Bari, snodo di raccordo per la distribuzione delle merci nel corridoio per il nord Europa e per Grecia e Turchia. Secondo voci di mercato l’ampliamento punta al raddoppio della superficie dedicata alla logistica fino a quasi complessivi 200mila mq.

Il complesso vale 150 milioni di euro e sarebbe entrato nel mirino di Sixth Street (ex divisione del colosso americano Tpg), proprietario della prima fase del complesso.

Il gruppo Sixth Street nel corso del 2019 è intervenuto con un accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari che ha consentito al fondo americano di rilevare la proprietà della prima fase dell’Interporto per circa 45 milioni. L’operazione è stata effettuata tramite il fondo Portuno, gestito da Prelios.

Artefice dell’intero progetto Interporto dalla sua nascita nel 2003 è la famiglia Degennaro, nota anche per avere fondato la Libera Università Mediterranea, che svilupperà anche questa seconda fase. E si appoggia a Vitale & Co. real estate per la ricerca di un partner finanziario.

Il settore della logistica ha dimostrato in questi ultimi mesi la propria valenza come settore del futuro. La crescita degli acquisti online, la necessità di maggiore efficienza nelle consegne, fino all’ultimo miglio, l’hanno resa asset class ambita dagli investitori. Tanto che nel terzo trimestre 2020 i volumi nel settore sono arrivati a 500 milioni (il 25% del totale degli investimenti tra luglio e settembre), +150% sullo stesso periodo di un anno prima. Nei primi nove mesi dell’anno, nonostante il lockdown della scorsa primavera, gli investimenti (dati Bnp Paribas real estate) sono arrivati a 800 milioni di euro, in crescita del 55% sui primi nove mesi 2019.