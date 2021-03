L’interventismo statale in economia? Va ricondotto a una logica europea

4' di lettura

È ragionevole prevedere che il governo Draghi possa ridisegnare il ruolo e la natura dell’intervento dello Stato nell’economia reale, nel rapporto con il mercato e le imprese, rispetto al recente passato.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a politiche interventiste nell’equity di Stato e nell’applicazione del golden power. Con qualche forzatura nell’applicazione di quest’ultimo, che ha rischiato di disorientare il mercato e gli investitori internazionali.

Per l’Italia rimane la necessità di saper attrarre i capitali internazionali da investire nelle nostre aziende, per aumentare la competitività complessiva. I grandi investitori internazionali sono portatori di capitali per la crescita, di efficacia nella gestione, di rigore e trasparenza nelle procedure. Obbligano le società in cui investono a essere efficienti, a migliorare le prestazioni. A consolidarsi per diventare più competitive. Tutto questo comporta uno sviluppo virtuoso, innovazione e nuova occupazione. I capitali trovano, per definizione, uno sbocco e se l’Italia non riuscisse a intercettarli, questi andranno altrove rendendo più forti aziende estere in competizione con le nostre. Per questo il golden power va usato con misura e attenzione.

La pandemia ha sospeso le policy europee sull’intervento dello Stato in economia e la disciplina degli aiuti con capitali pubblici. Credo che una virtuosa normalità vada riconquistata in fretta, restringendo nuovamente le maglie, con l’obiettivo di rendere l’equity pubblico uno strumento mirato, selettivo e verso quei settori e quelle aziende che possano trainare la ripresa dell’occupazione e del Pil. L’intervento dello Stato nell’economia deve essere ricondotto in una logica europea: dobbiamo aspirare alla creazione di campioni continentali per avere una scala competitiva adeguata e che riesca a far rimanere economicamente protagonista l’Italia nell’Europa

e l’Europa nel mondo.

Dovremo passare presto dagli interventi a pioggia a quelli chirurgici. Cosi com’è giusto parlare di debito “buono” e “cattivo” va evidenziato il concetto di attivismo buono e cattivo da parte degli Stati nel capitale delle imprese.