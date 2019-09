L’intreccio con la prescrizione e il rischio dei vecchi veti

Sul piano politico poi, a oggi, la distanza tra le forze di Governo sul punto è ancora assai forte. Anzi, l’ipotesi di 12 mesi di durata standard più 6 di proroga senza notifica all’imputato appare alla Lega addirittura peggiorativa rispetto all’esistente.

Una distanza che, per la verità, allo stato, resta forte su tutta la riforma della procedura penale in discussione. Troppo blanda e poco incisiva, per la Lega. Incapace di dare un effettivo impulso ai procedimenti. L’accordo a tre tra ministero, magistrati e penalisti, al di là delle indagini preliminari, investe infatti alcuni aspetti che però sono giudicati marginali.

È il caso, per esempio, dell’udienza preliminare, e dell’anticipo delle questioni che riguardano la competenza per territorio, la costituzione delle parti, il contenuto del fascicolo per il dibattimento. Oppure dei riti alternativi, che dovrebbero uscire incentivati sia sul fronte del patteggiamento (riduzione sino alla metà in caso di contravvenzione o di accordo raggiunto nelle indagini preliminari e innalzamento a 10 anni della pena che può essere richiesta dalle parti, eliminazione delle preclusioni sia soggettive sia oggettive), sia su quello del rito abbreviato.

Di certo c’è il concreto pericolo che la riforma della procedura penale si riveli l’ennesimo intervento tampone, dove la somma dei veti incrociati produce uno zero sostanziale quanto a incisività.

Ammesso poi che siano proprio gli interventi sulla procedura penale quelli più significativi per il miglioramento dei tempi di durata dei procedimenti. E non invece lo stanziamento di risorse, la formazione dei vertici degli uffici e misure meno glamour, come una drastica modifica del sistema delle notifiche.