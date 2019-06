L’«invasione leggera» dei tedeschi in Italia

«In un settore estremamente frammentato – sottolinea Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia – la nostra società consolida ulteriormente la propria leadership nel settore ferramenta, grazie all’esperienza ormai consolidata nell’organizzazione di Eisenwarenmesse, per una proposta fieristica sempre più completa e trasversale. In Italia – conclude Rosolia – abbiamo oggi oltre 4mila clienti, che accompagniamo nelle 80 fiere in Germania e nelle 40 estere, soprattutto Far East e America».

Il 30 maggio si è invece chiusa l’edizione 2019 di “Sps Italia”, la fiera dedicata all’industria 4.0 e all’automazione industriale, organizzata a Parma da Messe Frankfurt, che quest’anno ha fatto +18% di visitatori e portato a 850 gli espositori. «Attorno a questo evento – spiega l’ad di Messe Frankfurt, Donald Wich – abbiamo però, durante l’anno, tutta una serie di eventi più leggeri, B2B, convegni con un’agile parte espositiva, che consentono un aggiornamento costante. Andiamo direttamente nei distretti industriali. Il prossimo, a ottobre, sarà a Napoli. Su questi temi, Norimberga (Fiera di Francoforte la organizza ma Norimberga la ospita) resta la piazza principale – e in questi anni abbiamo più che raddoppiato gli espositori italiani –. Tutte le nostre fiere, tuttavia, vedono una presenza italiana in crescita anche in quelle overseas, in Cina, Russia, Dubai e Usa».

«In Italia – dice Andreas Züge, managing director della sede italiana di Deutsche Messe (Fiera di Hannover)– manteniamo l’allestimento di Reas a Montichiari, il Salone per la protezione civile e intralogistica. Ma i nostri 2mila clienti italiani guardano sempre di più alle 40 fiere di settore all’estero che organizziamo che alle 20 in Germania. E non solo a Shanghai e Guangzhou. Sono sempre più interessati ad altre destinazioni emergenti in Cina e a crescere in Russia».

Per Züge, il “mestiere” dell’ente fieristico è sempre più quello di essere una piattaforma, offrire contatti e agire da facilitatore di incontri per il business a prescindere dalla kermesse, di cui lo stand è solo il punto di partenza attorno al quale costruire un progetto di internazionalizzazione, il più possibile sartoriale per l’impresa.