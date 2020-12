L’inverno delle ciaspole: percorsi mozzafiato da Livigno alla Majella La chiusura degli impianti di risalita porterà oltre mezzo milione di appassionati a usare le racchette da neve per camminare sulla neve fresca di Mariateresa Montaruli

San Martino di Castrozza - Passo Rolle - Ciaspole foto Daniele Lira

La chiusura degli impianti di risalita porterà oltre mezzo milione di appassionati a usare le racchette da neve per camminare sulla neve fresca

4' di lettura

Contratta e contrita dalla momentanea chiusura degli impianti di risalita, la montagna bianca italiana si prepara ad accogliere oltre mezzo milione di nuovi adepti (+28,9% rispetto all’inverno precedente), i “ciaspolatori”, praticanti di una disciplina minore e antica che consiste nel dare un ritmo all’affondo, come in una danza, seminando impronte a papera nella neve fresca. Per pochi che siano, i winter trekker con le ciaspole rappresentano il 15,1% dei 3,8 milioni di italiani previsti quest’inverno sulla neve, una percentuale superiore a quella dello sci di fondo (7,8%), seconda solo allo sci alpino (55,8%).

Leggi anche Sci di fondo o sci alpinismo? Ecco dove praticarli in sicurezza

Una stagione particolare

I numeri della ricerca Montagna Bianca inverno 2020/21 di Skipass Panorama Turismo effettuata su 61 destinazioni montane italiane parlano chiaro. In un settore su cui si gioca l’11,1% del fatturato del sistema turistico italiano, il comparto neve potrebbe perdere quest’inverno il 30,6% di introiti rispetto ai consolidati 6 miliardi di euro, il 42% in meno rispetto alla stagione 2018/19, l’ultima completa, non troncata dalla prima ondata di Covid-19. Stime che la chiusura degli impianti tra Natale e l’Epifania potrebbe ritoccare ulteriormente al ribasso, annunciando contestualmente una crescita esponenziale di discipline slow, in piccoli luoghi, all’insegna di una rarefazione sociale che si troverà a suo agio nelle grandi radure innevate, sugli altopiani assolati, tra le malghe e le mugaie di alta quota.

Loading...

È un fatto, quindi, che i frequentatori della montagna bianca recupereranno in chiave contemporanea un utensile fatto di semplici rami di betulle intrecciati, scoperto ai piedi dei nativi americani dai cacciatori della Corsa all’oro nella Sierra Nevada californiana intorno al 1850. Un oggetto peraltro già in uso in Lapponia, come testimonia il telaio a forma di fagiolo con la rete di corde conservato al Västerbottens Länsmuseum di Umeå, nel nord della Svezia.

L’ultimo artigiano del legno

In dialetto trentino chiamate ciaspole, craspe e ciaspe, «le racchette da neve - nota Peter Righi, il referente per la cultura del Cai di lingua ladina e tedesca dell’Alto Adige -, creano una base di appoggio più ampia rispetto alla suola dello scarpone impedendone lo sprofondamento nella neve». La sua più antica testimonianza, in legno di betulla, fu ritrovata nel 2003 sul ghiacciaio della Bocchetta Gelata, a 3.134 metri di altezza, in Val di Fosse, dal cartografo dell’Igm di Firenze Simone Bartolini. La datazione con il radiocarbonio la fa risalire al tardo Neolitico, a circa 5.800 anni fa. Nel suo uso più moderno, la racchetta da neve è stata resa pop dalla Ciaspolada, la gara da 6mila pettorali, in Val di Non, che prese il via nel 1973, nel gennaio del 2020 per la prima volta disputata in notturna. Ed è ancora in Trentino che lavora, collaborando con l’Ecomuseo della valle del Vanoi, a Canal San Bovo, l’artigiano Mariano Cecco, l’ultimo a costruire ciaspe in legno.

Da anello di legno o di alluminio con una rete di corda, rami o budello che si agganciava allo scarpone, le racchette da neve divennero oggetto di una rapida evoluzione, negli anni 1990, per mano della francese Tsl e della canadese Tubbs.