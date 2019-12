L’inverno dei robot di Luca Orlando

La novità è il segno meno. Dopo anni in corsa i costruttori italiani delle macchine utensili sperimentano un calo significativo di produzione, frenata del 4,9% che in termini di fatturato vale oltre 300 milioni in meno.

I dati presentati dell’ufficio studi di Ucimu-Sistemi per produrre evidenziano un rallentamento duplice: da un lato si riducono del 2,3% le esportazioni, dall’altro cala di oltre sette punto il consumo interno, inversione di rotta amara dopo lo scatto del 15,7% realizzato sia nel 2017 che lo scorso anno.

Rispetto alle stime di 12 mesi fa il quadro pare radicalmente diverso: allora si prevedeva una produzione di oltre sette miliardi di euro, il preconsuntivo 2019 si ferma invece quota 6,44 miliardi.

La stasi degli investimenti risulta del resto evidente anche dalla raccolta ordini, in caduta a doppia cifra da più trimestri. Il che si traduce in stime ancora più cupe per il 2020, quando la produzione cederà l’8,4% per effetto di un calo di dieci punti in Italia e di oltre cinque all’estero.

A differenza del passato, quando la crisi di domanda affondò la richiesta in Italia mentre l’export continuava a crescere, oggi il quadro davanti alle aziende è più complesso. Rallentamento del commercio internazionale e incertezze innescate da dazi e Brexit hanno frenato gli investimenti, rallentati inoltre dalle difficoltà del settore auto in numerosi paesi, tra cui Cina e Germania.