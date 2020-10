L’inversione a U di Sorrell: «Nel mondo della pubblicità non paga più essere giganti» All’età di 73 anni festeggia il primo utile di S4 Capital: «Oggi meglio essere piccoli» di Simone Filippetti

Martin Sorrell (Reuters)

La nuova vita, la terza, di Martin Sorrell, inizia alla tenera età di 73 anni, dentro una piccola palazzina a St-Jame’s, il quartiere incastonato tra Piccadilly e Clarence House, la residenza del Principe Carlo, dove il terreno, le strade e tutte gli edifici sono di proprietà privata della Regina. La via, come le targhe sugli edifici, pullula di storia: hanno vissuto da Chopin a Chichester. «C’è una nuova Guerra Fredda», esordisce spiazzante e diretto. Il nuovo capitolo del baronetto Sorrell, che nel 2015 fece scalpore per il suo faraonico stipendio di 75 milioni di sterline, è iniziato il 19 maggio 2018 a Windsor. Nella Cappella di San Giorgio, il patrono del paese e il santo della monarchia, si sposarono Harry e Meghan davanti a una super-ristretta platea di ospiti vip da tutto il mondo. C’era anche lui, il baronetto Sorrell, che poche settimane prima aveva divorziato dalla sua creatura. E aveva subito fondato una sua nuova società.

Piccolo (e disruptive) è bello

Oggi uno degli uomini più ricchi d’Inghilterra, convinto sostenitore della proprietà rispetto alla cultura dominante del management, ha l’entusiasmo del neofita: «Vogliamo essere degli “spaccatori” del vecchio mondo della pubblicità». E finora pare ci stia riuscendo, almeno nei numeri: in un anno e mezzo, la sua S4 Capital, che fa campagne pubblicitarie digitali, è arrivata già a capitalizzare 2 miliardi di sterline e ha appena brindato al suo primo utile (di circa 100mila sterline). Per partire ha messo 40 milioni di tasca propria in una derelitta società quotata che ha usato come scatola: Skin in the Game è un altro caposaldo di certo capitalismo anglosassone. Ripartire da zero non era facile, né scontato. Chissà se Sorrell ha visto il film The Founder: Ray Kroc, il padre di McDonald's, fondò la società quando aveva più di 50 anni, quando pareva ormai a fine carriera. King Martin ha rimesso in piedi un piccolo impero da 3mila dipendenti a 73 anni, quando avrebbe potuto ritirarsi in un’isola tropicale e godersi la montagna di ricchezza accumulata negli anni.

Due anni fa, in pochi avrebbero scommesso sul successo della sua nuova avventura. Oggi, già ne accoglie i primi frutti.

Scommessa è una parola che non mi piace. Mio padre che ha avuto una grossa influenza su di me, diceva che «il miglior investimento è quello nell’azienda dove lavori». E così ho fatto. Quando ho lanciato S4 ho messo risorse personali per 40 milioni e ho chiesto alle banche impegni per 10 milioni. Era un rischio calcolato.

Però si è trovato a passare dalla guida di una portaerei a una start up senza ricavi che era solo un nome.