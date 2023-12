L’investimento degli enti filantropici e la parabola dei talenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non sempre la gestione finanziaria degli enti filantropici genera dei risultati adeguati, e non sono rari gli enti il cui valore del patrimonio si è eroso a tal punto che non può generare rendite sufficienti per garantirne il proseguo dell’attività. Benché diversi statuti indichino la necessità di preservare il valore reale del capitale accantonando riserve pari all’inflazione, succede che i rendimenti siano così bassi da costringere l’ente a non rispettare tale vincolo.

È probabile che ciò accada perché nell’elaborazione della strategia d’investimento si parte dagli strumenti finanziari e, essendo l’avversione al rischio molto alta, si finisce per privilegiare le soluzioni che, a torto o a ragione, vengono considerate le più sicure, anche se hanno i rendimenti più bassi. A volte si ha l’impressione che i Consigli d’Amministrazione degli enti filantropici si comportino come quel tale che, avendo ricevuto un solo talento, per paura di perderlo, lo nascose, suscitando poi l’ira del suo padrone.

Loading...

Invece di partire dagli strumenti forse potrebbe rivelarsi più efficace partire dalla definizione degli obiettivi. Il Consiglio dovrebbe iniziare col chiedersi quale sia il rendimento medio minimo, al di sotto del quale l’ente filantropico finisce per trasformarsi in una manomorta priva di qualunque utilità sociale. Non bisogna dimenticarsi che la gestione patrimoniale non è mai un fine in sé, ma un mezzo per il perseguimento della missione dell’ente. Accanto all’indicazione dell’obiettivo minimo sarebbe anche opportuno cercare di definire quale dovrebbe essere il risultato ideale che dovrebbe generare la gestione patrimoniale affinché essa possa dare un contributo sostanziale al perseguimento della missione dell’ente. Un’affermazione del tipo “il massimo possibile compatibilmente con la conservazione del patrimonio” può andare bene in uno statuto, ma non è certamente funzionale all’elaborazione di una strategia efficace. È quindi necessario che vengano individuati dei valori numerici.

A tal fine è possibile utilizzare un paio di parametri: il tempo necessario perché il capitale dell’ente si trasformi in utilità sociale e l’incidenza dei costi di gestione, qualora, cosa del resto non solo ragionevole, ma necessaria per garantire la sostenibilità dell’ente, questo decida di trattenere annualmente una quota del capitale investito per coprire i propri costi di supporto generale. Così se, per esempio, l’ente filantropico decidesse di erogare ogni anno dei contributi pari all’un per cento del proprio patrimonio, ci vorrebbe un secolo affinché il proprio capitale si trasformi in utilità sociale, mentre nel caso di un’erogazione pari al 2%, tale tempo si ridurrebbe a 50 anni. Bisogna stabilire quale sia il lasso temporale che sia corretto attendere perché le risorse disponibili si trasformino in utilità sociale, consapevoli che, se il valore reale del capitale viene conservato, questo continuerà a produrre valore anche per i periodi successivi, ma anche del rischio che il valore del patrimonio si eroda senza aver generato alcun beneficio sociale. In pratica bisogna decidere a quali condizioni sia più corretto investire il proprio patrimonio invece di utilizzarlo immediatamente per il perseguimento della propria missione.

Per quel che riguarda l’altro parametro, ossia l’incidenza dei costi di gestione, se l’ente filantropico trattiene ogni anno lo 0,5% del capitale investito per coprire i propri costi operativi, qualora l’obiettivo filantropico fosse dell’un percento, l’incidenza dei costi di gestione sarebbe pari al 33,33%, mentre in caso di un obiettivo filantropico del due percento, tale incidenza si ridurrebbe al 20%. Anche in questo caso bisogna stabilire quale sia il valore corretto che dovrebbe caratterizzare un ente il cui fine dovrebbe essere quello di generare utilità sociale.