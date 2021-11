L’Ipo della digital bank brasiliana che vale 50 miliardi (e che ha una famosa popstar in cda)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fondata solo otto anni fa, ora punta a una valutazione di 50 miliardi di dollari a Wall Street. A giorni partirà l'Ipo di Nubank, la banca digitale brasiliana che punta a superare la valutazione di Revolut (ancora non quotata) ma soprattutto quella del colosso bancario del Paese Itaù UniBanco (40 miliardi di dollari). Valutazioni che inevitabilmente guardano con ottimismo al futuro, perché per ora Nubank non ha mai chiuso un bilancio in utile e forse nel 2021 potrebbe arrivare per la prima volta ...