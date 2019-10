L’Ipo Newlat al traguardo, raccolti ordini sufficienti Esito in controtendenza rispetto alla domanda debole che ha caratterizzato le recenti quotazioni. Il produttore di yacht di lusso Ferretti e il gruppo di apparecchiature audio di fascia alta RCF hanno sospeso i rispettivi collocamenti la scorsa settimana a causa della scarsa domanda degli investitori

Il gruppo alimentare Newlat avrebbe ricevuto ordini sufficienti per vendere tutte le azioni della sua offerta pubblica iniziale nella fascia di prezzo prevista, secondo due fonti interpellate da Reuters, in controtendenza rispetto alla domanda debole che ha caratterizzato le recenti quotazioni. Il produttore di yacht di lusso Ferretti e il gruppo di apparecchiature audio di fascia alta RCF hanno sospeso i rispettivi collocamenti la scorsa settimana a causa della scarsa domanda degli investitori, mentre Newlat va avanti e prevede di debuttare alla Borsa di Milano alla fine della settimana.

I gestori patrimoniali italiani e internazionali hanno effettuato ordini rilevanti per le azioni Newlat, ha affermato una delle fonti, aggiungendo che il prezzo finale per l'Ipo sarebbe inferiore al punto intermedio della forchetta di 5,80-7,30 euro per azione.



Il gruppo ha sede a di Reggio Emilia e possiede un portafoglio di oltre 20 marchi alimentari tra cui l’etichetta di pasta Delverde e il marchio lattiero-caseario Polenghi Lombardo.

