L’Ippodromo di San Siro diventa il Teatro del cavallo

Un parco botanico con 72 specie differenti registrate e catalogate, tre palazzine storiche, le scuderie che ospitano 400 cavalli di razza, in tutto un polmone verde che si estende per 150 ettari nel cuore di Milano. Parte da qui la riqualificazione dell’Ippodromo di San Siro che punta a diventare ruolo di aggregazione e divertimento oltre alle corse dei cavalli.L’operazione da circa 20 milioni di euro lanciata da Snaitech, società del gruppo Playtech e proprietaria della struttura, renderà moderno l’affascinante complesso storico dell’Ippodromo.

Obiettivo? La redditività di un luogo multidisciplinare grazie al raggruppamento, in un’unica struttura, degli eventi legati all’ippica per dare vita a un ecosistema in grado di creare sinergie di promozione delle diverse discipline. Non solo. La riqualificazione ha intenti eco-sostenibili: interventi nel rispetto dei vincoli ambientali, architettonici e urbanistici, risistemazione del verde attuale, rimozione dell’amianto e abbattimento dell’inquinamento luminoso.

«Teatro moderno degli sport equestri»

«Nel dettaglio il progetto di valorizzazione è finalizzato a cambiare il volto dell’intero Ippodromo Snai di San Siro, potenziandone la funzione sportiva e facendo dell’impianto un vero e proprio teatro moderno degli sport equestri - racconta al Sole 24 Ore Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech -. Il progetto riqualifica l’intero impianto e le scuderie per offrire a Milano un luogo unico per gli appassionati del cavallo per tutte le discipline: trotto, galoppo, corse ad ostacoli ed equitazione». Qui ogni anno si registrano 150mila accessi (in media, inclusi gli eventi musicali), mentre sono 65 le giornate di corsa (sempre in media per anno).

Tutto ruota attorno alla realizzazione di piste idonee alle diverse corse, ampliando le stagioni di utilizzo e anche gli orari. Il rifacimento dell’impianto di illuminazione potrebbe aprire anche a corse serali, con un occhio attento allo sviluppo internazionale come quello offerto dalle piste per le corse in tutte le stagioni. Ma l’offerta prevede anche l’apertura di ristoranti e l’ideazione di attività in grado di attirare le famiglie che vogliono passare una giornata nel verde in città. Oltre alle visite delle scolaresche al giardino botanico realizzato grazie all’arrivo di sementi esotiche portate dai fantini di ogni paese nel corso dei decenni.

Prolungamento del calendario

Per l’insediamento delle piste integrative delle altre discipline, si prevede di recuperare lo spazio di pista esistente che è contiguo ai parterre delle tribune. «La pista, grazie alla collaborazione con player internazionali del settore, sarà realizzata con materiali di ultima generazione e di minimo impatto ambientale e presenterà caratteristiche tecniche in grado di consentire l’utilizzo in tutti i mesi dell’anno» dice ancora Schiavolin. Questo consentirà il prolungamento del calendario ippico e, al tempo stesso, la maggiore attrattività per tutti quei cavalli che, provenendo da paesi specializzati nelle discipline su terreni sintetici, non trovano oggi in Italia uno sbocco attrattivo, dicono dalla società.