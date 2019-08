L’ira dei farmer contro Trump: i sussidi arrivano solo ai grandi

La reazione degli agricoltori non è intanto quella sperata. «L’annuncio che la Cina non comprerà più alcun prodotto agricolo dagli Stati Uniti è un duro colpo a migliaia di agricoltori e allevatori già in difficoltà. Chiediamo con urgenza che le parti raddoppino gli sforzi per trovare un rapido accordo», ha detto Zippy Duvall dell’Associazione American Farm Bureau Federation, ignorando il tema degli aiuti.

L’impatto di un continuo conflitto potrebbe infatti avere ripercussioni particolarmente devastanti per un comparto che già risente di anni di cattivi raccolti e danni ambientali, che ha visto declinare i prezzi delle commodities e ha vissuto conseguenti crisi finanziarie capaci di dimezzare il reddito delle fattorie americane dal 2013 e di moltiplicare bancarotte, indebitamenti e prestiti in sofferenza. JPMorgan ha stimato che un coltivatore di soia in Iowa, sei anni fa era capace di raggiungere un profitto di 18 dollari per acro (circa 4mila metri quadrati), mentre oggi in quello stesso acro perde 130 dollari. E gli agricoltori quest’anno potrebbero ricorrere a coperture assicurative per 15 milioni di acri di mais impossibili da coltivare, un record.

La Trade Partnership Worldwide ha stimato che la sola battaglia dei dazi potrebbe comportare l’eliminazione di fino a 71mila posti di lavoro nell’arco dei prossimi due anni. Un impatto confermato dai grandi numeri in rapida scomparsa dell’export agricolo americano verso la Cina: se è avviato ad azzerarsi completamente, stava ormai crollando a 6,5 miliardi quest’anno dai 9 miliardi dell’anno scorso e dai quasi 20 miliardi del 2017.

Tradizionalmente Pechino comprava la metà dell’intera produzione statunitense di soia e contributi significativi - pari a oltre il 10% dell’export - arrivavano da cotone, sorgo, prodotti caseari, maiali, pellami e crostacei. Uno dopo l’altro, adesso si susseguono gli esempi concreti di un disagio diffuso: Jim Mulhern della National Milk Producers Federation ha appena denunciato che le esportazioni di latticini in Cina hanno subito crolli del 54% nel 2019. La soia, esportata in Cina fino ad un valore di 12 miliardi di dollari l’anno, è già precipitata prima ancora dei recenti giri di vite a circa due miliardi. L’export di ciliegie, un raccolto del nordest del Paese, è scivolato di oltre il 40 per cento.

Non basta. Il contagio si sta ormai allargando ad aziende e comparti limitrofi. Un colosso dell’agribusiness quale Archer Midland Daniels ha indicato che i dazi se si protraessero potrebbero colpire strutturalmente le vie del commercio. I produttori di sementi, pesticidi, macchinari agricoli - marchi che vanno da Dee a Bayer - stanno tutti risentendo della escalation del conflitto tra Washington e Pechino nel loro business.