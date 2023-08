L’ira di Renzi nei confronti di Calenda, Terzo Polo verso la divisione dei gruppi prima della pausa estiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ha ancora senso che Azione e Italia Viva continuino a stare insieme? Diamo un elemento di chiarezza, ognuno starà dalla sua parte, e sapremo che abbiamo anche un altro avversario politico. Ma continuare così mi sembra assolutamente non solo devastante ma anche deprimente. Ma questa è la mia opinione che sicuramente non sarà raccolta». E ancora: «Ogni volta che Calenda va in tv attacca Renzi frontalmente. Io ho sempre pensato che rompere quell’alleanza rappresentasse un tradimento degli elettori. Ma noi davvero siamo convinti che non sia arrivato il momento di smetterla con questa finzione, e di sottrarre gli elettori tutti, quelli di Azione e Italia Viva, all’umiliazione di una finzione, di un matrimonio nel quale c’è una parte che evidentemente non sopporta più l’altra e scarica dalla mattina alla sera nei confronti di quella parte insulti, attacchi, addirittura rinnegando le cose comuni che abbiamo messo insieme e erano nel programma?».

Il renziano Giachetti tira il sipario: «Separiamo i gruppi parlamentari di Iv e Azione»

A parlare, tirando il sipario definitivo sull’esperienza politica del Terzo polo che ha unito alle elezioni del 25 settembre la renziana Italia Viva e la calendiana Azione, non è uno qualunque ma Roberto Giachetti. Ex radicale, poi riformista del Pd da sempre vicino a Matteo Renzi, Giachetti è un renziano indipendente che certo non aspetta ordini dall’alto per esprimere il suo pensiero. Ma è chiaro che la rappresentazione di un matrimonio in cui ormai i coniugi non si sopportano più è condivisa anche dall’ex premier e soprattutto dai suoi.

E Calenda accetta la sfida: chiarimento nei prossimi giorni, distanti su molti temi

Di più. A sentire Carlo Calenda, ministro del governo Renzi in altra epoca, si tratta di una separazione consensuale: «Roberto Giachetti oggi ha chiesto la separazione dei gruppi parlamentari di Azione e Italia Viva. I gruppi lavorano insieme su molte questioni di merito. Ma non vi è dubbio, dal salario minimo alla commissione Covid e all’elezione diretta del premier, stanno emergendo differenze rilevanti. Nei prossimi giorni verificheremo con i vertici di Italia Viva le loro intenzioni». E il leader di Azione lo dice quasi tirando un sospiro di sollievo («se Dio vuole ora i gruppi si divideranno», confida in serata ai suoi), convinto ormai che il sodalizio con Renzi gli porti solo via possibili voti.

La scissione prima della pausa estiva e il nodo delle europee

Sarà probabilmente una riunione dei gruppi parlamentari nei prossimi giorni a decretare la separazione. Una volta rinunciato, in primavera, alla costruzione di un partito unico, anche la prospettiva di un listone assieme al radicali di Più Europa nel nome della macroniana Renew Europe alle prossime europee è tramontata - soprattutto per volere di Calenda, sempre più insofferente verso il protagonismo renziano - nonostante il fatto che nessuno dei due partiti superi da solo, al momento, la soglia del 4% necessaria per accedere al Parlamento di Strasburgo.

Salario minino e premierato: le diverse strategie di Calenda e Renzi

Ma non è solo una questione di leadership, ossia della presenza di “due galli nello stesso pollaio”. Calenda cita tra i temi di dissenso il salario minimo e il premierato, e non a caso: entrambi erano nel programma comune del Terzo polo, ma Renzi si è sfilato sul primo e il leader di Azione sul secondo. Il salario minimo è la bandiera attorno a cui la neo segretaria del Pd Elly Schlein ha riunito miracolosamente le opposizioni - dal M5s alla Sinistra di Nicola Fratoianni fino appunto ad Azione di Calenda - lasciando fuori Renzi, che non ha aderito all’iniziativa per motivi più politici che di merito («non possiamo stare in un’alleanza con i grillini»). Mentre l’elezione diretta del presidente del Consiglio (il “sindaco d’Italia” nel programma del Terzo polo) è una proposta che vuole soprattutto pungolare la premier Giorgia Meloni su un suo cavallo di battaglia.