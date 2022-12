L’Iran sospende l’unità di polizia morale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Giornata storica per l’Iran: le autorità di Teheran hanno infatti abolito l’istituzione della “Polizia della morale”, introdotta da una legge vecchia di decenni che prevede, tra le altre cose, l’obbligo per le donne di coprirsi la testa per rispetto ai precetti dell’Islam. Secondo quanto riporta il Guardian, il procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Montazeri ha riferito che «sia il Parlamento sia la magistratura sono al lavoro sulla questione». «La polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura, ed è stata abolita da chi l’ha creata», ha detto sottolineato Montazeri in un recente intervento nella città santa di Qom.

Lo stesso procuratore - riporta Radio Farda - ha riconosciuto che il sistema giudiziario iraniano non persegue dichiaratamente lo scioglimento di questa “Polizia della sicurezza sociale”, ma i recenti incidenti, in riferimento alle proteste, hanno portato l'apparato della sicurezza a cercare «una soluzione prudente a questo problema». La “Polizia della morale”, ovvero la Pattuglia Irshad, è stata oggetto di sanzioni internazionali per la repressione della popolazione durante le proteste, in particolare del suo leader a Teheran, Ahmad Mirzaei. Montazeri ha quindi annunciato che il parlamento iraniano sta lavorando assieme ad un organismo speciale presieduto dal capo dello stato, Ebrahim Raisi, ad una modifica della legge sull’uso obbligatorio del velo islamico.

La “Polizia della morale” iraniana è da tempo al centro delle polemiche in Iran, essendo implicata nella morte sotto custodia di Mahsa Amini avvenuta il 16 settembre 2022, evento che è stato all’origine dell’ondata di proteste che ancora scuote il paese.

Giustiziati quattro iraniani per legami con Israele

La decisione delle autorità iraniana arriva a poche ore dalla morte di quattro persone accusate di lavorare per l’agenzia di intelligence israeliana Mossad. Secondo l’agenzia di stampa statale Irna, la Guardia rivoluzionaria iraniana ha giustiziato quattro membri di presunte spie arrestate nei giorni scorsi e accusate di appartenere a una rete clandestina legata all’agenzia israeliana. I quattro giustiziati avrebbero danneggiato proprietà pubbliche e sarebbero state coinvolte nel rapimento di civili.