L’Iran spegne internet e gli iraniani espatriati lanciano l’allarme sui social

Vorrei sotterrarmi dalla vergogna quando un’utente di Facebook che si trova in Francia risponde al messaggio in cui chiedevo informazioni sulla situazione in Iran dicendomi: «Hanno staccato internet, come potrebbero raccontarti qualcosa?». È lì che mi accorgo che non è come quando a casa mia il wifi fa i capricci e non funziona. Il black out della rete iraniana significa mettere il bavaglio a un intero Paese e tagliarlo fuori dalle comunicazioni con il resto del mondo.

Iran nel caos dopo il razionamento del petrolio

«Il governo non vuole che il mondo capisce cosa sta succedendo in Iran - mi scrive N.M. nel suo italiano imperfetto ma chiaro. - Stanno uccidendo la gente che è scesa in piazza per il prezzo del petrolio che hanno aumentato. Sparano ai giovani, fin ora dicono 40 persone uccise però la tv del governo dice solo 3...mai dice la verità».

N.M. ha 33 anni vive in Italia da 8 con suo marito. «Siamo qui da soli - mi racconta su Instagram, quando si sparge la notizia che ho deciso di raccogliere le testimonianze degli iraniani espatriati -. La mia famiglia è a Shahrood e la famiglia di mio marito a Isfahan. In questi anni ci siamo sempre tenuti in contatto su internet, su Facebook, su Telegram o Whatsapp. Però da 3 giorni il governo ha bloccato internet in tutto il Paese e quindi da 3 giorni noi che siamo fuori dall’Iran non riusciamo a sentire le nostre famiglie».

Un’altra ragazza, P.S., mi conferma che il weekend è stato durissimo ma che oggi va meglio e che i suoi parenti hanno la possibilità di connettersi a internet all’interno del Paese ma la connessione non funziona verso l’estero.

Anche N.R. vive in Italia, dove studia, ma è in ansia per la sua famiglia. «Il prezzo della benzina è salito del 300%» mi scrive per spiegarmi i motivi delle proteste. Anche loro espatriati hanno deciso di scendere in piazza, proprio come i connazionali rimasti in Iran: oggi, 19 novembre, è prevista a Roma una manifestazione in piazza della Madonna, e domani, 20 novembre, si replica davanti alla sede dell’ambasciata. Quando le chiedo di mandarmi qualche foto della manifestazione, ancora una volta resto spiazzata dalla risposta: «Abbiamo paura che se facciamo foto dopo succede qualcosa ai nostri parenti in Iran oppure che non possiamo più ritornare in Iran». Le chiedo scusa, la rassicuro sul fatto che non ho intenzione di mettere nessuno in pericolo e rinuncio alle foto. Non ci saranno scatti a documentare la protesta, solo queste parole.