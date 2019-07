L’Iran: «Vertice facile, ma l’Opec rischia di morire»

LEGGI ANCHE / Petrolio, vertice Opec: tagli di produzione probabili fino al 2020

L’apparente consenso nell’Opec sulla necessità di proseguire i tagli produttivi fino a marzo 2020 ha incoraggiato gli acquisti sul mercato petrolifero, spingendo le quotazioni del barile in rialzo di oltre il 3%. Il Wti ha superato 60 dollari, il Brent è volato a sfiorare quota 67 dollari.

Ma una decisione «facile» al vertice di Vienna non significa relazioni distese all’interno dell’Organizzazione degli esportatori di greggio.

L’iraniano Zanganeh non ha nascosto l’irritazione – che non è avvertita solo a Teheran – per la crescente marginalizzazione dell’Opec da parte dell’Arabia Saudita, che in materia di politiche produttive ormai tratta direttamente con la Russia (e forse, dietro le quinte, con gli Stati Uniti).

«Con questo tipo di processi l’Opec morirà», ha avvertito Zanganeh, pur assicurando che l’Iran non è sul punto di uscire dall’Organizzazione. «La cosa più importante per me è che l’Opec rimanga l’Opec. Ora ha perso la sua autorità ed è sull’orlo del collasso».