L’Iran visto dagli Usa: il blitz di Trump e il rischio che la crisi scappi di mano Il presidente fa appello al sentimento nazionale: «Soleimani ha ucciso migliaia di americani». Ma forse sottovaluta la reazione di Teheran. E di sicuro contraddice la propria politica estera dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Morte Suleimani, l’Iran: «Da Usa atto di terrorismo internazionale»

4' di lettura

NEW YORK - Sul profilo Twitter di Donald J. Trump è stata bloccata l’immagine della bandiera americana. Senza commenti. Simbolo muscolare dal sapore patriottico del presidente, dopo il raid via drone del Pentagono da lui autorizzato che ha ucciso il comandante iraniano Qassim Soleimani, colpito nel convoglio dei due veicoli appena uscito dall’aeroporto di Baghdad. Il generale Soleimani è stato l’architetto di tutte le operazioni militari e di intelligence all’esterno dell’Iran negli ultimi due decenni. La sua morte rischia di generare un pericoloso conflitto regionale in Medio Oriente.



Aspettando la «violenta vendetta»

Per quanto chirurgica e tecnologica, l’operazione americana equivale a una dichiarazione di guerra. Il generale Soleimani «ha ucciso o ferito gravemente migliaia di americani durante un lungo arco di tempo e stava complottando per ucciderne molti altri... ma è stato preso!», ha twittato Trump, secondo cui Soleimani «è stato direttamente e indirettamente responsabile per la morte di milioni di persone». Il supremo leader religioso dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale che saranno seguiti, ha detto, da una «violenta vendetta» contro gli americani e i loro alleati nell’area. Il ministro degli esteri Javad Zarif ha definito il blitz americano «un atto di terrorismo internazionale».

Una mossa in controtendenza

Trump, nel terzo giorno dell’anno elettorale, con il voto per l’impeachment ancora pendente in Senato, l’ultima cosa che vuole è restare invischiato in una guerra nella polveriera del Medio Oriente. La sua mossa denota una mancanza totale di strategia, o quantomeno un’incredibile sottovalutazione di quanto l’episodio potrà provocare. Il tycoon ha sempre detto, dai tempi della campagna elettorale, che l’occupazione americana dell’Iraq del 2003 è stata il più grande errore della politica estera statunitense. Da mesi il segretario di Stato e il Pentagono continuano ad applicare la sua teoria del disimpegno, facendo rientrare personale non militare e militare da Baghdad. In Iraq in questi anni gli Stati Uniti hanno investito centinaia di miliardi di dollari. Un fiume di denaro che non è servito a non veder più bruciare le bandiere americane.

Dentro la polveriera Iraq

L’Iraq è abitato per il 70% da sciiti e, nonostante i dollari americani, la stabilità del paese è tutt’altro che raggiunta. Gli Stati Uniti con l’Iran, l’altra forza in campo nella spartizione di influenza nell’area, in questi anni hanno continuato a manovrare il fragile governo del Paese. Tanto gli americani tentano di abbandonare il campo, quanto gli iraniani cercano di aumentare la loro sfera di influenza. Negli ultimi due mesi le milizie filo iraniane nel paese hanno attaccato con i missili forniti da Teheran per ben 11 volte obiettivi americani. In uno di questi, il 27 dicembre, è stato ucciso un contractor americano. Due giorni dopo, il 29 dicembre, gli Usa lanciano un raid aereo contro le basi dei miliziani pro Iran al confine con la Siria e uccidono almeno 25 combattenti.

L’assalto di San Silvestro

Il 31 dicembre un migliaio di mliziani sciiti pro Iran durante il corteo funebre per i 25 uccisi, tentano di assaltare l’ambasciata americana a Baghdad. Riescono a penetrare nella zona verde, issando bandiere sulla recinzione e dando fuoco a una delle torrette. L’ambasciatore americano e il personale diplomatico sono costretti a trascorrere la notte dell’ultimo dell’anno in un bunker dell’ambasciata con le razioni militari mentre arrivano i rinforzi, due elicotteri Apache e una divisione di Marines a mettere in sicurezza il compound. Mentre i manifestanti bruciano bandiere americane e intonano inni sinistri come «Morte all’America», «No a Trump», «L’America è il Satana».