L’Island hopping a ritmo di pagaia

Scoprire i meravigliosi paesaggi e le isole incontaminate del Lago Saimaa in canoa, godendosi il silenzio della natura circostante, è sicuramente uno dei modi più originali e sostenibili per esplorare la Finlandia. Si tratta di una serie di percorsi e itinerari che hanno permesso di vincere il concorso Sustainable Travel Fair 2023. Per chi raggiunge il Lago Saimaa, gli indirizzi consigliati sono il ristorante Olavinlinna, situato all’interno di un affascinante castello medievale e che offre ai suoi ospiti la possibilità di gustare una tipica cena finlandese all’insegna della tradizione. Per chi è alla ricerca di quiete e serenità in vacanza e non vuole rinunciare a scoprire le tradizioni e la cultura del Paese, i confortevoli alloggi dell’Hotel Okkola, situato sull’isola di Niinisaari a Puumala, sono il luogo ideale per una vacanza a contatto con la natura. Il suggestivo panorama del Lago Saimaa e il fascino dei tipici cottage finlandesi permettono di scoprire la cultura finlandese. La struttura è composta da 17 cottage e ville in affitto. L’Arcipelago di Puumala è tra l’altro conosciuto per essere il percorso ciclabile più famoso della zona dei laghi.

