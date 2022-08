L'Islanda da scoprire nei libri, fra geyser, ghiacci e vulcani

Ascolta la versione audio dell'articolo

C'è chi dice che sia meglio amare gli oggetti anziché le persone, perché almeno loro non ci lasciano. Credo che soltanto un uomo o una donna davvero soli possano pensare così. E parlo da scrittrice, che trascorre la maggior parte del suo tempo isolata, in compagnia soltanto dei suoi personaggi. Detto questo, gli oggetti possono essere utili e rendere la vita più semplice e piacevole. Nel lunghissimo inverno di Reykjavík, la mia città, rappresentano come una luce nel buio. Per esempio, i libri: ce ne sono alcuni che considero ormai vecchi amici perché stiamo insieme da moltissimi anni. Io viaggio con e dentro i libri. Mi addormento insieme a loro e, attraverso i libri, imparo come ragionano gli altri e anche a conoscere meglio me stessa.

Leggo esclusivamente su carta perché ho bisogno di toccare le pagine, di sentirle. A volte mi basta guardare un volume per ricordare esattamente che cosa provavo mentre lo stavo leggendo. Gli Uccelli, del norvegese Tarjei Vesaas, mi dà questa sensazione. Sono speciali anche i libri che contengono note, dediche o anche solo la firma di chi me li ha regalati. Ne conservo parecchi, anche di scrittori italiani. Amo soprattutto i grandi classici, autori come Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, Leonardo Sciascia, Luigi Pirandello, Alberto Moravia. E poi ho vari volumi di Benedetto Croce, che ho letto quando ero una studentessa di storia a Parigi, e di Francesco Alberoni.

Con i libri sento di avere una relazione fisica, viscerale, potrei accompagnarvi davanti alla mia libreria e, per ciascuno dei volumi, raccontare in quale esatto momento della mia vita mi trovavo quando l'ho letto, che cosa mi ha insegnato di nuovo sull'essere umano e sul mondo in cui viviamo, come mi ha cambiata. Nella mia casa i libri sono un po' dappertutto, si muovono con me da una stanza all'altra. Lo stesso fanno le penne, come sa chiunque venga a trovare me e la mia famiglia e si fermi da noi. Questa casa è stata pensata e arredata proprio per ospitare e accogliere gli altri, creando un'atmosfera intima, personale.