L’Isola di Albarella, icona dell’ospitalità

È forse la località di mare più esclusiva del Veneto (sembrerebbe anche più del Lido di Venezia). L'Isola di Albarella, in provincia di Rovigo, una piccola isola privata nel territorio del Delta del Po le cui attività commerciali e turistiche fanno capo al Gruppo Marcegaglia Holding SpA. Non serve una barca per arrivarci, perché l'isola è collegata alla terraferma da un argine artificiale, ma ci vuole un permesso speciale rilasciato a chi prenota un alloggio. Si può scegliere tra ville, hotel, residence, case a schiera, tutte sistemazioni di fascia medio-alta. L'isola di Albarella si propone come un resort di eccellenza all'insegna della sostenibilità ambientale, perfetto per famiglie e sportivi. Sono presenti tre spiagge attrezzate, percorsi pedonali e ciclabili, campi da golf, campi da tennis, piscine e divertimenti per bambini.

