L’istanza di adesione alla rottamazione sospende il pignoramento

Domanda. In relazione ad alcune imposte iscritte a ruolo ora “rottamabili”, ho presentato istanza per adesione alla rottamazione quater. Per questa iscrizione, l'agenzia della Riscossione aveva effettuato in precedenza un pignoramento presso terzi, per compensi da erogare al pignorato. Vorrei sapere se, per avere la liberatoria dall'agenzia della Riscossione, è sufficiente la presentazione dell'istanza e se basta pagare solo la prima rata o è necessario pagarle tutte.

Risposta. La presentazione dell'istanza di rottamazione sospende il pignoramento presso terzi e anche il pagamento della sola prima rata lo estingue. Infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 240, lettera e, della legge 197/2022 (di Bilancio per il 2023), la presentazione della domanda per la definizione agevolata dei ruoli impedisce la prosecuzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In base, poi, a quanto precisato dall'agenzia delle Entrate, sia nel corso di Telefisco del 19 gennaio 2019 che con la risposta a interpello 128/2020, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione, non solo le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire, ma, con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione, le medesime si estinguono, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, così, nella piena disponibilità dell'istante.

