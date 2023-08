L’Istat: in Italia le condizioni del mercato del lavoro restano favorevoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A luglio, è calata la fiducia dei consumatori principalmente a causa di un peggioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e delle attese sulla situazione economica personale. È quanto sottolinea l’Istat nella nota mensile sull’andamento dell’economia italiana di luglio 2023. Le condizioni del mercato del lavoro restano favorevoli. A giugno, si è confermata la crescita dell'occupazione a fronte di una diminuzione del tasso di disoccupazione e di inattività.

Clima di fiducia delle imprese

L'indice composito del clima di fiducia delle imprese ha evidenziato invece un aumento dopo il calo dei due mesi precedenti. Il settore delle costruzioni ha registrato un incremento più robusto rispetto a quello dei servizi per i quali l'indice ha raggiunto il valore massimo del 2023, trainato dalla forte crescita nel settore dei trasporti e magazzinaggio. Il settore manifatturiero ha, invece, segnato un calo a sintesi del peggioramento dei giudizi sugli ordini e di un aumento delle attese sul livello della produzione; le scorte sono rimaste sostanzialmente stabili. In base alle domande trimestrali, la percentuale di imprese manifatturiere che segnala ostacoli alla produzione è diminuita per il terzo trimestre consecutivo; tra queste ultime, è cresciuta la quota di imprese che evidenziano, tra gli ostacoli stessi, l'insufficienza della domanda.

Loading...

Produzione industriale

A giugno, per il secondo mese consecutivo, l'indice destagionalizzato della produzione industriale in Italia ha segnato un aumento congiunturale diffuso a tutti i comparti, con l'eccezione di quello dei beni di consumo. Nella media degli ultimi tre mesi la variazione congiunturale è rimasta negativa.

Pil diminuito dello 0,3% in termini congiunturali

Nel secondo trimestre, l'economia italiana ha registrato un risultato inferiore agli altri principali partner europei. Il Pil è diminuito dello 0,3% in termini congiunturali, portando la variazione acquisita per il 2023 a 0,8%.

Ridimensionamento di esportazioni e importazioni

Con riferimento agli scambi con l'estero, i dati più recenti segnalano un ridimensionamento di esportazioni e importazioni: le vendite all'estero in valore nel periodo marzo-maggio si sono ridotte rispetto ai tre mesi precedenti del 3,3% mentre per le importazioni il calo è stato più marcato ( -5,9%) . Le importazioni sono risultate inferiori anche ai valori osservati nel 2022: la riduzione degli acquisti in valore di beni energetici ha, infatti, determinato un calo che nei primi cinque mesi del 2023 è stato pari complessivamente pari al 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Al netto dell'energia la variazione è invece risultata positiva (+0,7%). Le esportazioni, rispetto al 2022 sono aumentate (+4,8% la variazione tendenziale gennaio-maggio). Tali andamenti sono il risultato di un rialzo dei valori medi unitari dei beni esportati (+8,3%) a cui si è contrapposta una riduzione dei volumi delle vendite all'estero (-3,2%). L'aumento dei valori medi è stato diffuso tra le tipologie di beni esportati, ad eccezione di quelli energetici. I volumi delle vendite hanno invece registrato un ridimensionamento sia sui mercati Ue sia su quelli extra Ue, particolarmente marcato nel caso dei beni durevoli e di quelli intermedi, mentre sono cresciute le esportazioni di beni non durevoli.