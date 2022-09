L’Istat rivede al rialzo le stime per il 2021, crescita a +6,7%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2021 il Pil italiano in volume è cresciuto del 6,7%. Lo comunica l’Istat che nei conti economici nazionali diffusi oggi ha rivisto il dato al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile. Il Pil ai prezzi di mercato risulta pari a 1.782.050 milioni di euro correnti, con una revisione al rialzo di 6.614 milioni rispetto alla stima di aprile scorso. Sulla base dei nuovi dati, nel 2020 il Pil in volume è sceso del 9,0%, invariato rispetto alla stima di aprile.

Deficit 2021 al 7,2%

Il rapporto tra deficit e Pil italiano è pari nel 2021 a -7,2% (era -9,5% nel 2020), invariato rispetto alla stima pubblicata ad aprile. Lo comunica l’Istat in base ai nuovi conti economici nazionali. Il miglioramento, spiega l’Istituto di statistica, è dovuto soprattutto al buon andamento delle entrate e al più contenuto aumento delle uscite. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è pari a -3,7% del Pil dal -6,0% del 2020.

Pressione fiscale sale al 43,4%

La pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari nel 2021 al 43,4%, in aumento rispetto al 42,7% del 2020 per un aumento delle entrate fiscali e contributive (+9,1%) superiore rispetto a quello del Pil a prezzi correnti (+7,3%). Così l’Istat confermando nei conti economici nazionali diffusi oggi la stima di questa primavera.