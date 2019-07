L’Istituto Marangoni sostiene i suoi migliori talenti con una sfilata a Milano

2' di lettura

Era il 1935 quando a Milano il sarto Giulio Marangoni ebbe una preziosa intuizione: aprire una scuola per insegnare la moda. Quasi 90 anni dopo, quello che era l'“Istituto Artistico dell'Abbigliamento Marangoni” ha aperto dieci scuole in otto città del mondo distribuite su tre continenti, dove 2mila nuovi studenti da 170 Paesi ogni anno seguono corsi in quattro lingue. Oggi l’Istituto Marangoni è un “hub diffuso” di creatività da 70,2 milioni di fatturato (dato 2018).

Milano, con la sede centrale e le due scuole di moda e design, resta il fulcro di questa rete che dal 2003 si è estesa a Londra, Parigi, Shanghai, e negli ultimi tre anni anche a Firenze, Shenzhen, Mumbai e Miami. Città fra le quali gli studenti possono viaggiare, per alimentare il proprio percorso formativo. La testata “Business of Fashion” ha inserito l'Istituto nella lista delle migliori scuole di moda del mondo, divulgata a giugno, riconoscendo il grado di eccellenza in tutte le sei categorie prese in considerazione, fra le quali rientra anche il livello di occupazione post formazione: un livello che per l'Istituto è attestato all'80%, secondo una stima Deloitte. Anche per questo il numero di studenti è aumentato costantemente, passando dai circa 2.500 del 2011 agli oltre 4.500 del 2018. E la percentuale di cinesi ha quasi raggiunto quella degli europei (32% contro 36%).

«La missione di Istituto Marangoni è di formare i futuri talenti della moda attraverso un percorso non solo accademico, ma che rappresenta anche un'esperienza di crescita individuale in un contesto internazionale, nelle capitali della moda e del design, circondati dalla bellezza e da molteplici stimoli creativi», sostiene Roberto Riccio, da dieci anni ceo di Istituto Marangoni e chief strategy officer di Galileo Global Education, la società lussemburghese che ha rilevato l'Istituto nel 2011.

E a settembre, nei giorni della moda donna PE 2020, proprio Milano ospiterà la sfilata di Nynne Kunde, diplomata della sede di Londra e vincitrice della terza edizione di I'm Alumni Collections, incubatore riservato agli studenti. I costi dell'evento, dalla collezione allo show, sono a carico della scuola: tramite una partnership, inoltre, le creazioni della giovane designer danese saranno acquistabili su Luisaviaroma.com.