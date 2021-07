L'Isuela di Portofino per avventurosi degli abissi liguri

Portofino è conosciuta come approdo vip sopra l'acqua. In realtà anche sotto c'è uno show di ricchezza. In particolare in quella che viene chiamata la Secca dell'Isuela. Si tratta di un pinnacolo molto amato da pesci e piante per via delle rinfrescanti correnti, degli anfratti e delle spaccature, dai dentici a branchi ai saraghi, dalle cernie alle murene, le salpe. Lo spettacolo qui non ha mai fine per le gorgonie rosse, i rivestimenti corallini, le madrepore, i briozoi perché serve esperienza per calarsi dentro qui.

