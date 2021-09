L'Italia in 50 vetrine: l'anteprima del libro di How to Spend it da Banner

2' di lettura

Una doppia anteprima: in occasione dell'uscita in libreria e in edicola il prossimo 24 settembre di “L'Italia in 50 Vetrine” (edito dal Sole24Ore), hanno aperto i nuovi spazi di Banner, punto di riferimento della moda a Milano. Venti ospiti selezionati per un incontro con l'autrice Lisa Corva e il direttore di How to Spend it Nicoletta Polla-Mattiot, che ha voluto esplorare l'Italia dal punto di vista della “moda al dettaglio”: di boutique in boutique, da Nord a Sud. Le più belle, le più antiche, le più attente al servizio, le più innovative. Un viaggio in 50 tappe, ciascuna con una storia diversa. Un'occasione per incontrarsi, finalmente in presenza, e condividere un'esperienza fatta di occhi e tatto, utilità e gioco proprio mentre sta per cominciare la Milano Fashion Week.

Lisa Corva e Nicoletta Polla-Mattiot durante l'incontro

Nell'attività dello shopping c'è sempre una dimensione ludica e sociale, oltre che economica, che, durante i mesi della pandemia, si è persa. Il retail è il settore che più ha sofferto durante il lockdown. Per quanto ogni brand di moda, di lusso o di nicchia, abbia ribadito l'importanza del negozio fisico, assicurando che il digitale non potrà mai sostituire il valore dell'interazione umana, resta evidente la difficoltà di competere, a livello locale e territoriale, con l'ubiquità di ordini e spedizioni online.

Eppure vetrine e negozi su strada rappresentano il tessuto vivo e variegato delle nostre città, sono la faccia colorata e animata di tanti centri storici, dove il lettering fantasioso delle insegne si integra a facciate medioevali e rinascimentali, e antiche botteghe scandiscono il ritmo di soste del gusto e del buon gusto. Le difficoltà del commercio tradizionale sono strutturali e ormai generalizzate, ma quando si parla di atelier di ricerca, boutique di tradizione, concept store, la sfida è ancora più complessa. Non pesa solo la facilità dell'e-commerce, ma l'effetto centrifugo che sposta le direttrici dell'acquisto in periferia verso i grandi centri commerciali.