L’Italia accelera sull’export di cosmetici in Asia

Tra le tipologie di cosmetici più richieste sul mercato asiatico si confermano i prodotti per la cura viso e il makeup che valorizzano il candore della pelle, soprattutto in Paesi come India e Cina. In alcuni mercati, come Corea del Sud e Giappone, guadagna appeal il claim “illuminante”: nella propria offerta l'industria sta proponendo cosmetici “multifunzione”, che accanto al ricercato effetto sbiancante uniscono benefici legati alla luminosità del viso, in queste aree associata a un aspetto sano e di benessere.



A Hong Kong la prima categoria di cosmetici esportata dall'Italia è quella dei prodotti per viso e corpo che nel 2018 hanno rappresentato oltre la metà dell'export cosmetico italiano verso questo mercato con 127 milioni di euro e una crescita del +29%. In seconda posizione la profumeria alcolica, quasi 82 milioni di euro e una crescita di oltre 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente; seppur a distanza, seguono i prodotti per il trucco, 19,3 milioni di euro, con un'ottima performance che fa raddoppiare il valore di questa categoria cosmetica (+122%). Con le sole prime tre famiglie di prodotto, l'export cosmetico italiano concentra circa il 93%, a valore, del totale destinato verso questo mercato.

La fiera

Dal 12 al 15 novembre 2019, la manifestazione ospiterà 2.955 espositori provenienti da 48 Paesi, che presenteranno nuovi prodotti e servizi in due quartieri fieristici, in un'area espositiva complessiva di 118.900 metri quadrati. Ventiquattro padiglioni nazionali presenteranno le proposte beauty da tutto il mondo, con aziende di piccole e medie dimensioni provenienti da Australia, Belgio, Bulgaria, California, Cina, Corea, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong (Cina), Israele, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Polonia, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svizzera, Tailandia, regione di Taiwan, Turchia, Stati Uniti e, per la prima volta, Russia.

La Corea sarà Country of Honour per l'edizione 2019, con seminari e dimostrazioni live delle novità di K-Beauty.



Il formato “One Fair, Two Venues” aiuterà gli oltre 80mila partecipanti a programmare le proprie attività in fiera: Cosmopack Asia, che si tiene ad AsiaWorld-Expo, presenta le migliori soluzioni per la filiera produttiva; Cosmoprof Asia, all'interno dell'Hong Kong Convention & Exhibition Center, ospita le migliori proposte per il prodotto finito.



«Cosmoprof Asia si conferma il palcoscenico ideale per scoprire prodotti cosmetici innovativi e le nuove tendenze per i mercati della regione Asia-Pacific- afferma Gianpiero Calzolari, presidente del Gruppo BolognaFiere -. La manifestazione è un appuntamento imprescindibile per la community internazionale dell'industria cosmetica, per scoprire le migliori opportunità per migliorare la propria attività in Asia e trarre vantaggio dalle possibilità di sviluppo offerte dal continente».