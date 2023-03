L’Italia al bivio del digitale: ultima chiamata per il futuro del Paese

Ascolta la versione audio dell'articolo

In ogni campo in cui è entrato il digitale ha ridotto i costi e abbassato le barriere all’accesso, disintermediando un processo che di solito vedeva solo alcuni soggetti specifici come erogatori di servizi, mentre ora sono entrati in gioco attori nuovi, anche perché i contorni dei settori sono diventati meno netti. Ovunque il cambiamento ha assunto ritmi sempre più serrati. Come se il profilo di accelerazione esponenziale della potenza di calcolo dei microprocessori, regolata dalla legge di Moore che ne predice il raddoppio ogni 18 mesi, si fosse esteso dai semiconduttori alle dinamiche dei cicli di mercato, delle imprese, delle persone e delle loro convinzioni, fino a quelle della politica. Come in tutte le epoche, anche quella della digitalizzazione, o del tempo accelerato, ha le sue icone, i suoi stenogrammmi interpretativi che a loro volta si susseguono sul podio della fama in grande rapidità.

Abbiamo avuto Bill Gates, Steve Jobs, poi Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, oggi Elon Musk. Persone che in poco tempo costruiscono posizioni dominanti in mercati che prima non esistevano, ripercorrendo ognuno – nei loro settori di attività – la parabola dei grandi gruppi che segnarono lo sviluppo della fase industriale del Novecento americano: i Rockefeller, i Ford, i Mellon. Ma questa volta – con il digitale che si va costruendo in pochi anni – i grandi gruppi proprio grazie all’innovazione hanno rivoluzionato il paradigma di interi settori industriali e di servizio.

Prendiamo Musk. Oggi la sua Tesla è di gran lunga la casa automobilistica a maggior capitalizzazione al mondo, superando gruppi storici e consolidati: con una visione guidata dalla volontà di anticipare gli utili futuri di un’azienda innovativa, ma dalla redditività ancora incerta, la finanza rischia di avere una prospettiva molto distorta. Ma tant’è: il dato di fatto è che la Tesla è diventata in pochi anni il riferimento di un settore industriale che andava verso il consolidamento e l’aggregazione tra produttori. Musk ha fatto lo stesso in ogni settore in cui è entrato, pur tra mille polemiche per il suo atteggiamento arrogante ed eccentrico. Nello spazio ha innovato con l’idea di riutilizzo dei razzi vettori che ha conquistato anche la Nasa. Con PayPal ha trasformato il modo di pagare. I suoi treni sottovuoto di Hyperloop si candidano come soluzione alternativa per la mobilità globale. Ora promette innovazione anche con la sua intelligenza artificiale e con le applicazioni innovative delle neuroscienze. Giunto a cinquant’anni, l’eterno ragazzo, al netto dei suoi eccessi che riportano all’idea del “padrone delle ferriere” come nella riorganizzazione di Twitter, dimostra di essere un maestro nel comunicare innovazioni di indubbio valore che devono però ancora mantenere le promesse. Ma allo stesso tempo è entrato da protagonista in comparti industriali in cui sembrava impossibile l’ingresso di attori nuovi, per di più senza alcuna esperienza. (...)

Abbiamo visto come il digitale abbia bisogno di un design di lungo termine, di una visione lungimirante, di una politica industriale che sappia guardare lontano. Come debba avere obiettivi prospettici, ma anche tappe intermedie chiare e raggiungibili: si tratta di creare le condizioni per lo sviluppo con infrastrutture adeguate. (...)

Governare la tecnologia piuttosto che farsi governare e subirla: è questo il salto di qualità necessario per la società intera.