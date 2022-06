L'Italia in cammino. Dieci itinerari da percorrere a passo lento

L' Italia in cammino è certamente un'esperienza diversa per conoscere e scoprire luoghi spesso trascurati dai circuiti classici, talvolta a ritroso nella storia, percorsi reali e ideali che uniscono persone, storie e territori. E' anche un modo per mettersi alla prova con le proprie capacità di resistenza. Deve innanzitutto piacere, interessare anche perché spesso ci si deve preparare per poter condividere al meglio fatiche, piaceri e scoperte. I percorsi che pellegrini, santi e avventurosi nel corso dei secoli hanno compiuto per lunghi mesi, talvolta su strade impervie ed impegnative, oggi nella maggior parte dei casi possono essere fatti a tappe ed essere compiuti anche dai meno sportivi. Si può decidere di percorrerli per una o più settimane, da soli o (meglio) in compagnia. Qui vi segnaliamo dieci iniziative da nord a sud dello stivale da provare anche in periodo diversi dall'estate, quando talvolta le temperature troppo elevate sconsigliano di mettersi in viaggio.

2/11 Menu