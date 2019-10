Viaggio nell’Italia che perde la partita delle lavatrici

Questi elementi strutturali sono collassati nel momento in cui ogni equilibrio europeo è venuto meno. Per questa ragione, adesso, l’industria del bianco si trova sospesa fra il non riuscire a trovare un punto di rimodulazione fra il costo del lavoro, che è determinante, e l’innovazione, che ancora non esiste veramente. «Nella quotidianità – nota Caragnano – , dato che l’immateriale organizzativo e tecnologico è poco penetrato negli stabilimenti, la forza di una fabbrica rispetto alla debolezza di un’altra è fatta tutta di lavoro e di linee produttive strizzate come limoni». In questo senso, dunque, la deregolamentazione e la desindacalizzazione degli impianti spagnoli e cechi producono una forma di produttività con un’intonazione brutale e primitiva: l’essenza manifatturiera del bianco rimane nel lavoro di montaggio fatto a mano, tanto più è “selvaggio” tanto più si alza la produttività.

Siamo, dunque, a un punto di svolta. L’alternativa è fra lasciare spegnere le luci degli elettrodomestici o provare, invece, a renderle più intense. «Il costo per ora produttiva lavorata è fatto in parte di salario nominale – dice Caragnano – ma è fatto anche di miglioramenti organizzativi e di innovazioni tecnologiche che oggi sono più sulla carta che nella realtà. Come Fondazione Ergo abbiamo calcolato che il costo per ora produttiva lavorata, nel nostro Paese, potrebbe tranquillamente scendere da 50,7 euro a 39,2 euro».

POTENZIALE MIGLIORAMENTO COSTO PER ORA LAVORATA Costo ora produttiva e potenziale ora produttiva. (Fonte: Centro Studi Fondazione Ergo)

Per la manifattura e la società non sono soltanto numeri. Sono anche posti di lavoro. Capacità produttiva da riconvertire. Stabilimenti da fare uscire dall’obsolescenza. Servono dosi di innovazione da cavallo. Serve la volontà di fare tutto questo. Per non perdere un altro pezzo dell’Italia industriale.