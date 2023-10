L’Italia chiede una nuova missione navale europea nel Mediterraneo. Il precedente di Sophia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo italiano, prima attraverso la premier Giorgia Meloni e poi con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e con quello dell’Interno Matteo Piantedosi, ha sottolineato che per contenere la spinta migratoria sull’Europa serva una nuova missione navale del Mediterraneo. La soluzione, è il ragionamento dell’esecutivo, consentirebbe di bloccare le partenze.

Piantedosi: serve una nuova missione navale nel Mediterraneo

«Sul versante della rotta del Mediterraneo centrale - ha detto nelle ultime ore Piantedosi, in occasione di un intervento a Radio Rai Uno -, le caratteristiche di quel corridoio rendono problematica l’idea del blocco navale, se non c’è la condivisione del Paese di partenza dei flussi. Il dato positivo che l’Italia ha posto al centro del dibattito europeo è di una rinnovata missione navale che possa avere caratteristiche diverse dal passato: è una discussione in essere tra uno dei punti che Von Der Leyen ha indicato sul contrasto all’immigrazione irregolare».

Missione operativa per cinque anni

L’ultima missione con queste caratteristiche è stata l’ Operazione Sophia , avviata ufficialmente nel 2015, dopo il via libera del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea. È nata nella primavera del 2015, quando l’emergenza sbarchi assediava il Mediterraneo Orientale. La missione, che è stata a prima operazione militare di sicurezza marittima europea che opera nel Mediterraneo centrale, è terminata il 31 marzo del 2020. L’operazione è terminata per mancanza di mezzi e per i dissidi tra gli Stati membri sui soccorsi in mare.

L’obiettivo

Lo scopo principale era il contrasto al traffico illecito di esseri umani e si inquadrava nel più ampio impegno della Ue ad assicurare il ritorno della stabilità e della sicurezza in Libia. Sono state coinvolte la portarei Cavour, la nave idrografica inglese Enterprise e le unità tedesche Werra (nave ausiliaria) e Schleswig-Holstein (fregata).

La nascita

L’iniziativa prese vita il 18 maggio 2015 a poche settimane dal naufragio di oltre 800 migranti nel Canale di Sicilia, uno dei più tragici della storia recente. Aveva l’Italia alla guida e Roma come quartier generale. A capo della Commissione Ue c’era Jean-Claude Juncker, mentre Federica Mogherini guidava il Servizio di Azione Esterna.