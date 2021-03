L’Italia in coda nell’Europa «rosa»: ambiente ostile alla crescita sociale

In diversi Paesi del Nord Europa l’alta partecipazione femminile al lavoro passa anche per un’ampia diffusione del part-time: è così nei Paesi Bassi, in Austria e Germania. Nei Paesi dove le donne lavorano meno, come Italia, Grecia, Spagna, il part-time è per la maggior parte involontario: in Grecia, la quota di donne in part-time che, avendone la possibilità, lavorerebbero per più ore è del 64,1 per cento. In Italia è del 61,2 per cento.

L’Italia è svantaggiata anche sul piano delle donne con un livello elevato di istruzione: sono una su cinque. In cima a questa classifica si trovano Estonia, Cipro, Finlandia, Lituania e Svezia. Un elevato livello di istruzione non si traduce sempre, però, in un’ampia partecipazione delle donne alla vita politica o alla dirigenza: su questi fronti ad esempio Estonia, Ungheria e Malta fanno peggio di noi.

L’impatto del Covid

Le donne occupate in Italia a dicembre 2020 erano 9,53 milioni: 312mila in meno rispetto a un anno prima. La difficoltà di conciliare il lavoro ai tempi della pandemia con i carichi familiari potrebbe aver determinato un forte svantaggio anche per le lavoratrici dipendenti. Le dimissioni delle lavoratrici madri convalidate dall’Ispettorato del lavoro sono state 37.611 nel 2019, il 73% delle convalide relative ai neogenitori. Manca ancora il dato ufficiale del 2020, ma il trend innescato dalla pandemia appare quello di un netto peggioramento. «Tra marzo e dicembre 2020 – spiega Carolina Casolo, consulente del lavoro e fondatrice di Sportello mamme, una start up nata nel 2018 per affiancare le lavoratrici in occasione della maternità - il numero di pratiche istruite sulle dimissioni volontarie è triplicato. A gennaio 2021 siamo arrivati a “lavorare” il quadruplo delle domande rispetto a gennaio 2020. Le neomamme preferiscono dimettersi e chiedere la Naspi piuttosto che confrontarsi con la rigidità degli orari di lavoro e l’assenza di aiuti nella gestione dei figli».