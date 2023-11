Italia vs Svizzera, la battaglia del gianduiotto: latte sì o no?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra l’Italia e la Svizzera si è accesa la disfida del gianduiotto. Da una parte gli storici marchi produttori del tradizionale cioccolatino piemontese: Ferrero, Venchi, Domori. Dall’altra parte il colosso svizzero della cioccolata Lindt. Oggetto del contendere: la ricetta originale del gianduiotto. Tutto nasce dalla richiesta del Comitato del Giandujotto di Torino Igp di ottenere a livello europeo il riconoscimento di Indicazione geografica protetta per il Giandujotto di Torino. Al momento, l’iter sarebbe in stallo: «Il gruppo Lindt - racconta il segretario del Comitato del Giandujotto , Antonio Borra - vuole che tra gli ingredienti previsti dal disciplinare sia inserito anche il latte. Una richiesta inaccettabile: il vero giandujotto è fatto solo con tre ingredienti, che sono nocciola, zucchero e massa di cacao». Il latte, insomma, è solo un’aggiunta della produzione industriale di massa.

Il progetto per l’Igp del gianduiotto torinese è nato nel 2017 e ha il sostegno di aziende come Ferrero, Venchi, Domori e Pastiglie Leone, ma anche di maestri cioccolatieri come Guido Gobino, Guido Castagna, Giorgio e Bruna Peyrano. «Oggi il giro d’affari dei gianduiotti vale 200 milioni di euro all’anno e un gruppo svizzero non può far naufragare un progetto europeo», ha sottolineato Borra dal palco di CioccolaTò, la kermesse del cioccolato artigianale in corso a Torino.

Il gianduiotto nasce nel lontano 1865 quando Gianduia, la maschera tradizionale del Carnevale di Torino, presentò alla folla un cioccolatino dalla forma particolare, che da lui prese il nome. A produrlo era la ditta Caffarel - dal 1997 proprietà della Lindt - che aveva aggiunto all’impasto dei suoi cioccolatini la nocciola tonda gentile delle Langhe , per sopperire alla minor quantità di cacao che in quel periodo entrava in Europa a causa del blocco continentale di Napoleone.