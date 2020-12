L’Italia detassa i fondi esteri, Piazza Affari spera in una spinta in più

(Imagoeconomica)

L’incentivo: la legge di Bilancio prevede che le società internazionali siano esentate, come le italiane, da ritenute su dividendi e plusvalenze

Economia stagnante, imprese dalla dimensione ridotta e spesso a carattere famigliare, instabilità politica e burocrazia insostenibile. Agli storici (e incontestabili) motivi spesso addotti dagli investitori esteri per girare alla larga dal nostro Paese si aggiunge a volte un regime fiscale non certo attraente per chi viene da oltre frontiera, se non volutamente penalizzante. Su quest’ultimo elemento si sta però lavorando, quantomeno per eliminare alcune disparità di trattamento e di conseguenza per...