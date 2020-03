L’Italia è nel caos ma il calcio non riesce a darsi una regolata di Dario Ceccarelli

(ANSA)

3' di lettura

Che sensazione di leggera follia il calcio ai tempi del virus. Ma un governo che chiude in casa tutta la Lombardia, e giustamente ci costringe a cambiare vita, abitudini e lavoro, possibile che non riesca a dare a questo surreale mondo del pallone delle regole precise?

O delle indicazioni senza contrordini in extremis come ha fatto domenica mattina il ministro dello sport Vincenzo Spadafora prima di Parma-Spal e delle altre partite in programma in un giorno che per un bel pezzo ci ricorderemo?

Un minimo di decisione. Forza e coraggio. Se al sabato sera si comunica che si giocherà a porte chiuse, non si può poi dire a mezzogiorno della domenica che è meglio annullare tutto.

In un Paese vicino al collasso, con gente che va da una regione all'altra per non rimanere intrappolata di qua o di là della zona rossa, non si può permettere al calcio di fare quello che vuole visto che quello che vuole non lo sa . Come per la questione di trasmettere le partite a porte chiuse in chiaro. Una buona idea, certo. Che permetterebbe a milioni di persone di distrarsi per un paio d'ore senza riunirsi casa di qualcuno contravvenendo alle indicazioni del governo che chiede di “evitare aggregazioni” anzi di restare ognuno a casa propria.

Una buona idea che naturalmente non ha trovato il consenso della Lega Calcio, cioè dei presidenti della società calcistiche. Naturalmente ci sono dei problemi di contratti, milioni che ballano perché il calcio si regge in buona parte sui proventi dei diritti televisivi. Questo nella normalità, ma noi non siamo nella normalità, altrimenti questa settimana i nostri figli andrebbero tranquillamente a scuola; i bar e i musei sarebbero pieni di gente che non ha paura di stringersi la mano o di bere un caffè assieme. Ma non è così.