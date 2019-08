L’Italia e il G7, una storia che viene da lontano tra crisi e presidenti dimissionari Era dimissionario anche Aldo Moro al vertice di Portorico del ’76. Poi il primo G7 a presidenza italiana dell’80 a Venezia (anno del Dc 9 Itavia e della strage di Bologna) con Francesco Cossiga presidente del Consiglio prima del regime change dell’anno successivo con il primo repubblicano a Palazzo Chigi, Giovanni Spadolini dopo lo scandalo P2 dal nostro inviato Gerardo Pelosi

Nella foto Agf Bettino Craxi e Amintore Fanfani

BIARRITZ – Sarà pure uno scherzo del destino ma la storia dei vertici G7 si è sempre intrecciata strettamente con i passaggi più cruciali delle nostra storia politica recente. Era dimissionario anche Aldo Moro al vertice di Portorico del ’76. Poi il primo G7 a presidenza italiana dell’80 a Venezia (anno del Dc 9 Itavia e della strage di Bologna) con Francesco Cossiga presidente del Consiglio prima del regime change dell’anno successivo con il primo repubblicano a Palazzo Chigi, Giovanni Spadolini dopo lo scandalo P2.

Un presidente del Consiglio alla guida di un governo elettorale ma senza fiducia era Amintore Fanfani che guidò il G7 di Venezia dell’87 (lì fu approvato il documento sulla crisi in Medio Oriente). Ma il record dei G7 italiani lo conserva sempre Silvio Berlusconi (Napoli nel '94, Genova nel 2001 e L’Aquila del 2009). Anni complicati dall’alternanza tra centro destra e centro sinistra.

Ma sarà utile forse fare un passo indietro per capire quale è stata fin dall’inizio la nostra “postura” nei vertici internazionali. A questo fine viene in soccorso la memoria di un diplomatico di lungo corso come Antonio Badini, consigliere diplomatico di Bettino Craxi e regista dell’operazione Sigonella che ha affidato i suoi ricordi a una lunga intervista che uscirà in settembre sulla rivista Nuova Antologia e che siamo in grado di anticipare. L’intervistatore gli chiede subito del rapporto con Craxi negli anni ‘80 ma Badini risponde: «Sì Craxi ma non posso dimenticare Aldo Moro. Lo conobbi alla fine del giugno 1976, in occasione del vertice di Portorico». Badini era in servizio presso l’Ambasciata italiana a Washington retta allora da Roberto Gaja. «Fu lui – ricorda Badini – a incaricarmi di partecipare ai lavori preparatori di quella che fu, con l’inclusione del Canada, la prima riunione del G7. Moro era il Presidente del Consiglio, sia pure dimissionario, visto che pochi giorni prima si erano svolte le elezioni per la VII legislatura; agli Esteri c’era Mariano Rumor».

L’anno prima, in estate dopo la conferenza sulla Sicurezza e cooperazione di Helsinki il presidente francese Valéry Giscard d’Estaing propose una riunione delle maggiori potenze occidentali per decidere come reagire alla crisi petrolifera innescata dalla guerra del Kippur. Il 15 novembre 1975 nel castello di Rambouillet, i leader di Francia, Repubblica federale tedesca, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone e Italia si incontrarono e discussero su come scongiurare il ricorso al “beggar-thy-neighbor policy”, il tentativo di scaricare sugli altri il costo dell’aggiustamento strutturale.

Era quella la prima riunione del G6 ma, ricorda Badini, «Non ci volevano i francesi; i tedeschi erano molto tiepidi ed inizialmente lo stesso Kissinger, allora potente Segretario di Stato americano, era assai perplesso». Ma improvvisamente, rievoca Badini, l’atteggiamento degli Stati Uniti mutò: l’Italia doveva esserci. Sia il presidente Gerald Ford che Kissinger si impuntarono e gli altri si dovettero adeguare. Dagli archivi del Dipartimento di Stato americano è da poco emersa una lettera di Ford a Giscard dell’ottobre 1975 (un mese prima della riunione) in cui è scritto: «Sai che la mia preferenza sarebbe di limitare a cinque il numero per garantire lo scambio di opinioni più completo e franco possibile. È però emerso che realtà politiche esistenti in Italia richiedono che il primo ministro Moro sia incluso».