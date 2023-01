L’Italia e il mondo, il doppio binario di un iconico re tra vita e industria

Torino è una bella e decadente città, sempre più anziana e vuota. Non esiste uno specifico torinese negli equilibri italiani e internazionali. Dal punto di vista geopolitico l’Italia, con la caduta del comunismo, ha sperimentato una marginalizzazione nei nuovi equilibri del mondo. La cerniera formata da Torino e dalla Fiat è scomparsa. Con gli interessi della famiglia Agnelli integrati, almeno nell’automotive, in una realtà pan-europea come Stellantis e con la diminuzione del peso specifico italiano negli equilibri internazionali, nel combinato disposto Torino-Italia e Agnelli-Paese la cifra atlantica è stemperata. Nessuna nostalgia per il passato. Ma è evidente che l’eredità, anche simbolica, di Gianni Agnelli viene definitivamente consegnata alla memoria nel momento in cui Fiat – Fabbrica Italiana Automobili Torino – diventa un piccolo marchio di un gruppo a controllo francese e quando la finanziaria generata dalla Ifi, la Exor, è quotata in Olanda. Qualcuno si immagina l’Avvocato presiedere un’assemblea dei soci nella sala congressi di un hotel nell’aeroporto di Amsterdam?

Il canone italiano e europeo

A vent’anni dalla sua morte il suo profilo biografico – perfino nel buio della morte per suicidio del figlio Edoardo – risalta di un preciso carattere europeo e italiano, sospeso fra il canone della commedia e il canone del dramma. Scrive Alberto Arbasino in Ritratti italiani: «Gianni Agnelli possedeva l’allure di un sovrano settecentesco vivacissimo, e di un banchiere cosmopolita carismatico e seducente – benché producesse automobili non molto chic. Tutti i parvenus, generalmente, osservavano affascinati i suoi polsini e cinturini e bottoni, e non già i dettagli della 124 o della 850. Ma i “vecchi dei circoli” notavano compiaciuti che quella fatuità apparente discendeva dagli insegnamenti tradizionali della severissima Scuola Militare di Cavalleria (Scuola di Guerra, addirittura), a Pinerolo. Mai mostrarsi ansiosi o preoccupati, davanti ai sottufficiali e alla truppa. Anzi, ostentare disinvoltura e nonchalance soprattutto davanti ai dolori e ai pericoli, alla testa dei reggimenti».

Nella vita privata e negli affari, nella testa dei suoi operai e nelle menti dei suoi dirigenti industriali, nella realtà della vita e nella memoria della morte, come “Gianni” e come “Agnelli” ostentava la tradizionale “sprezzatura” suggerita da Baldassarre Castiglione agli uomini del Rinascimento: «Usare in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi».