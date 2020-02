L’Italia è il paese con gli immigrati meno istruiti Con Gran Bretagna, Irlanda e Portogallo è tra gli Stati con il minore differenziale nella probabilità di occupazione tra immigrati e nativi di Andrea Carli

Migranti: continuano soccorsi, nuova impennata nei numeri

2' di lettura

L’Italia è il paese con gli immigrati meno istruiti (solo il 14% ha ricevuto un’istruzione universitaria) e il penultimo (dopo la Romania) per percentuale di nativi laureati (20%). Al contrario, l’Irlanda e il Regno Unito hanno tra le più alte percentuali di immigrati che hanno ricevuto un’istruzione di livello universitario (rispettivamente il 56 e il 51%). È quanto emerge dalla quarta edizione del Rapporto annuale dell’Osservatorio sulle migrazioni sul tema dell’integrazione dei migranti in Europa, che sara presentato oggi, 21 febbraio, a Torino presso la Fondazione Collegio Carlo Alberto.

In Italia meno scarto nelle possibilità di impiego tra immigrati e nativi

C’è perà l’altra faccia della medaglia: gli immigrati hanno meno probabilità di essere occupati dei nativi, soprattutto nei paesi dell’Europa del Nord e dell'Europa centrale. La Gran Bretagna, l’Italia, l’Irlanda e il Portogallo sono tra i paesi con il minore differenziale nella probabilità di occupazione tra immigrati e nativi. Le differenze nella probabilità di trovare un impiego sono invece più accentuate in Svezia (-17.3 punti percentuali), nei Paesi bassi (-16.3), in Germania (-14.4) o in Danimarca (13.7). Si riducono invece nel Regno Unito (-1.9 punti percentuali) e in Italia (-0.9). In Irlanda, Lussemburgo e Portogallo gli immigrati hanno la stessa probabilità di impiego dei nativi.

Nell’Ue più di una persona su dieci è un immigrato

L’indagine delinea un quadro complessivo del fenomeno dell’immigrazione. Nell’Unione Europea, più di una persona su dieci è un immigrato. Questo rapporto aumenta al 12% nei paesi UE15, dove vive la maggior parte dei migranti. Il numero di stranieri nell’Unione europea è cresciuto di circa cinque milioni tra il 2015 e il 2018, e di circa un milione nell’ultimo anno. Tuttavia, quattro migranti su cinque sono nel loro paese di residenza attuale da più di cinque anni. Oltre la metà degli immigrati provengono da un paese europeo.

Più immigrati nelle regioni economicamente più dinamiche

Il rapporto mostra come l’agglomerazione e la concentrazione, geografica e occupazionale, abbiano un ruolo centrale nell’influenzare le traiettorie di integrazione dei migranti nell’Unione europea. La probabilità di essere occupati degli immigrati è, in media, non troppo inferiore rispetto a quella dei nativi, anche grazie alla loro maggiore concentrazione nelle regioni più economicamente dinamiche di ciascun paese. Tuttavia, gli immigrati tendono ad avere salari significativamente inferiori a quelli dei nativi, in gran parte a causa di una maggiore concentrazione in occupazioni a basso reddito. La tensione tra l’abitare nelle regioni più economicamente floride e lo svolgere lavori poco qualificati - conclude l’indagine - può contribuire a spiegare le percezioni errate dei nativi riguardo alla popolazione immigrata.

Per approfondire:

● Piano Lamorgese, verso modifiche separate per immigrazione e sicurezza

● Migranti, l'allarme di Frontex: da marzo sbarchi raddoppiati