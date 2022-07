«L’Italia è il quarto paese esportatore»

Ai campi tipici dello spazio, come le telecomunicazioni o l'osservazione della Terra, si sono aggiunti tanti servizi a valore aggiunto, per l'agricoltura, la sorveglianza del territorio, il follow up della movimentazione di persone, mezzi e merci su aria, mare e terra e la lista sarebbe lunga.

La catena del valore è complessa, dall’upstream che vede lanciatori portare in orbita satelliti di ogni tipo, al downstream che vede in posizione predominante oggi le telecomunicazioni, ma che certamente si andrà popolando di applicazioni per la elaborazione dei dati trasmessi dai satelliti.

Tanti ambiti di applicazione, nuove opportunità che oggi siamo solo in parte in grado di prevedere, nuovi campi di sfruttamento di risorse anche extraterrestri, come per la Luna e gli asteroidi, anche parecchi rischi certamente.

È quello che ribadisce anche De Felice: «Vediamo moltissime opportunità, ovviamente anche rischi, e cerchiamo di capire l’evoluzione». È questo lo sforzo originale, condensato in una analisi dettagliata che ha permesso a Intesa Sanpaolo di capire come si posiziona l'Italia in questo mondo articolato.

«L’Italia può vantare un buon posizionamento competitivo, anche se distante da quello statunitense: siamo i quarti esportatori nella space economy, l’Italia ha una quota di mercato del 3% del commercio internazionale, ma in questo p articolare mercato sale al 6,9 per cento», e sono numeri importanti specie se consideriamo che, nella space economy, siamo il quinto Paese più innovatore, con un 4,1% di brevetti, contro un magro undicesimo posto che raggiungiamo invece nel complesso di tutti i settori.