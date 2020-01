L’italia e il sistema elettorale di Penelope

(Adobe Stock)

Il comunicato stampa (reso pubblico giovedì 16 gennaio) è inequivoco: «la Corte costituzionale fa sapere…che la richiesta è stata dichiarata inammissibile». La proposta di referendum popolare avanzata da otto Consigli regionali (a maggioranza leghista), per abolire la parte proporzionale dell’attuale sistema elettorale, è stata considerata incostituzionale. È da più di trent’anni che la politica italiana, come Penelope, fa un sistema elettorale di giorno (e cerca di disfarlo di notte).

Ciò è dovuto al fatto che le regole elettorali cambiano in base agli interessi contingenti della maggioranza di turno. Non c’è Paese democratico consolidato che abbia conosciuto un’esperienza simile. La sconfitta referendaria della riforma costituzionale del 4 dicembre 2016 ha reso ancora più imprevedibile il funzionamento della nostra democrazia. Un’imprevedibilità che non consente di dare continuità all’azione di riforma, continuità che sarebbe necessaria per risolvere i problemi del Paese. Naturalmente, non tutto dipende dal sistema elettorale, tuttavia quest’ultimo (combinato con il sistema di partito) contribuisce non poco a fare la differenza. Vediamo perché.

Giovanni Sartori ha spiegato a generazioni di studenti e lettori che il sistema elettorale è uno strumento che può essere utilizzato per raggiungere obiettivi diversi. Il sistema proporzionale favorisce la rappresentanza, quello maggioritario la governabilità. Il primo tende a riflettere le preferenze degli elettori, il secondo ad aggregarle intorno ad opzioni di governo.

L’attuale maggioranza politica ha concordato un progetto di sistema elettorale proporzionale (chiamato impropriamente “Germanicum”), giustificandolo con l’argomento che in Italia non vi siano le condizioni dell’alternanza al governo. Per quella maggioranza, siamo ritornati al secondo dopoguerra, quando il sistema elettorale era proporzionalistico per disaggregare il voto degli elettori, così impedendo alla sinistra comunista di conquistarne la maggioranza.

Quest’ultima, infatti, si riconosceva in uno schieramento geo-politico alternativo a quello a cui l’Italia apparteneva. Con il risultato che, se avesse conquistato il potere di governo, l’avrebbe utilizzato per mettere in discussione l’identità occidentale del Paese (con le sue conseguenze interne). Con la fine della Guerra Fredda il nostro contesto politico si era normalizzato, consentendo una (seppure sofferta) competizione maggioritaria tra i due poli di sinistra e destra.