L’Italia ha paura del mare: un saggio indaga le ragioni storiche e culturali di un rapporto complesso

L’Italia, si sa, ha quasi 8mila chilometri di coste, e possiede due delle maggiori isole del Mediterraneo. Ma verso il mare che la circonda ha un senso di estraneità, di indifferenza, una difficoltà a rapportarsi. Possibile? La storia è un buon punto di osservazione: dopo la caduta dell’Impero Romano, che dominò i mari, a parte la parentesi della Repubbliche marinare, la Penisola è stata terra di conquista, passata da soggetto dominante a controllato, una base di dominio per gli interessi di altri grandi potenze. Insomma, perso il mare dal mare sono arrivati solo guai, invasioni di vandali, cartaginesi, arabi. E anche oggi, a parte le vacanze estive (non sempre sulle spiagge) dal mare arriva la necessità di affrontare l’afflusso di migranti. Un problema, comunque. Un punto di osservazione originale arriva dal saggio L’Italia ha paura del mare (ed. NR) di Francesco Maselli , giornalista corrispondente dall’Italia per il quotidiano francese l’Opinion, che apre uno squarcio su un tema centrale per l’Italia e il suo sviluppo economico.

Il saggio è un vero reportage che tocca alcuni dei luoghi simbolo italiani nel rapporto con il mare, con anche molti incontri, uno su tutti quello con Claudio Magris , anima intellettuale di Trieste e non solo. Ragioni storiche sono alla base di questo carattere nazionale: prima di Roma la penisola non era disabitata, ma i marinai autoctoni erano rari. Etruschi al centro, sanniti al meridione, galli a nord: a parte i primi e per un breve periodo, si tratta di popolazioni poco avvezze al mare, scarsamente interessate a spingersi oltre la penisola, che non a caso diventa terra di conquista di altri popoli, che invece marinai lo erano eccome. Greci e fenici in particolare.

Insomma, un “nemico mare” sta alla radice della cultura – si pensi al Leviatano, caos primordiale, una forza che non può essere domata e che si colloca nel mare – che differisce nettamente dall’elemento acqua. E infatti i fiumi sono una benedizione, portano cibo e acqua potabile, segnano confini, rendono fertili le terre. Su tutti il Nilo, culla di civiltà e che vive in funzione del fiume. Il libro di Maselli è anche una guida agile nella storia delle tratte commerciali, delle rotte di conquista che segnano la storia ma via via cambiano. E delineano anche i destini: la mediterraneità è in parte il motivo del declino delle potenze marittime italiane e dell’inferiorità spagnola rispetto ai nascenti imperi inglese e olandese, soprattutto per quanto riguarda la guerra navale, come illustra Caro Maria Cipolla nel suo Vele e Cannoni. Gli Stati mediterranei rimasero sempre ancorati alla galera, la caratteristica nave da guerra lunga e sottile, con le murate basse e una velatura limitata, che si muoveva grazie ai poveri rematori. Necessitava quindi di un equipaggio molto numeroso e non aveva spazio né per le provviste né per i cannoni, che a partire dal 1400 cominciarono a essere sempre più diffusi nelle marine militari. Sarà la battaglia di Lepanto (1571) l’ultimo grande sconto combattuto con questo naviglio, adatto interne e calme. Lo scenario sarà completamente diverso secoli dopo a Abukir e Trafalgar.

Il viaggio di Maselli, napoletano e quindi cresciuto di fronte dal mare, parte dalla costiera sorrentina, e fa tappa a Favignana (“eravamo come la Fiat” a proposito della grande tonnara) e poi in Sardegna (“per qualunque sardo la diffidenza verso i traghetti è ancestrale” gli confessa la sua guida nell’isola). E poi Ancona e a risalire verso Trieste, città che assomiglia a Vienna, tanto che il mare – scrive l’autore – che pure è il luogo principe (anche delle sue fortune economiche) appare fuori contesto. L’architettura è tutto fuorché mediterranea. Certamente il tema portuale è centrale, visto che il 90 per cento degli scambi tra l’Unione europea e il resto del mondo avviene via mare, e basterebbe questo per puntare tutto o quasi sull’obiettivo di intercettare questo volume, specie quello che arriva via Suez (le merci scaricate in porti italiani e messe su treni veloci arriverebbero tre giorni prima rispetto a Amburgo o Rotterdam, ma questo pare non interessi a nessuno). E poi Genova, che “è il suo porto”, una caratteristica così profonda che per molti genovesi rappresenta la ragione per cui la città non è stata mai valorizzata come meriterebbe. E infine Venezia, l’isola che naviga, dove l’acqua è dappertutto, molto più del mare, che appare sempre come elemento secondario, lontano, oltre il lido. Chiudiamo il viaggio tornando alla partenza, in costiera, a Nerano, patria della più famosa “pasta” inventata dal ristorante Maria Grazia (chi scrive ci finì per caso e per fortuna quando erano davvero in pochi a saperlo), a base di zucchine e Provolone del Monaco, formaggio raro. Ebbene, Maria Grazia è a meno di venti metri dal mare, ma gli ingredienti sono di terra.